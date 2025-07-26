«Отрезвление наступило». Кто будет исправлять катастрофическую ошибку с НАБУ, если 70 «слуг» не готовы голосовать — разговор с Вениславским

26 июля, 12:30
NV Премиум
Кто в парламенте будет исправлять «катастрофическую ошибку» с НАБУ и САП, если 70 «слуг» якобы не готовы голосовать (Фото: Верховная Рада / Facebook)

Автор: Власта Лазур

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Radio NV — о том, как будут переголосовывать скандальный законопроект о НАБУ и САП уже 31 июля — чуть больше, чем через неделю после его принятия.

 — Издание Financial Times написало о том, что около 70 депутатов от Слуги народа не готовы или опасаются голосовать за новый законопроект, которым президент Владимир Зеленский намерен вернуть независимость САП и НАБУ. Что вам об этом известно?

— Я видел это сообщение Financial Times о том, что якобы 70 депутатов от нашей фракции Слуга народа не готовы голосовать за президентский законопроект. Откуда такая информация? Ни для кого в нашей фракции не понятно.

Теги:   Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Владимир Зеленский партия Слуга народа Верховная Рада Федор Вениславский Радио NV Интервью NV

