Кто в парламенте будет исправлять «катастрофическую ошибку» с НАБУ и САП, если 70 «слуг» якобы не готовы голосовать (Фото: Верховная Рада / Facebook)

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Radio NV — о том, как будут переголосовывать скандальный законопроект о НАБУ и САП уже 31 июля — чуть больше, чем через неделю после его принятия.

— Издание Financial Times написало о том, что около 70 депутатов от Слуги народа не готовы или опасаются голосовать за новый законопроект, которым президент Владимир Зеленский намерен вернуть независимость САП и НАБУ. Что вам об этом известно?

— Я видел это сообщение Financial Times о том, что якобы 70 депутатов от нашей фракции Слуга народа не готовы голосовать за президентский законопроект. Откуда такая информация? Ни для кого в нашей фракции не понятно.