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Заслуги Порошенко прописаны даже в тексте томоса об автокефалии — митрополит Епифаний

22 июня, 11:42
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Заслуги Порошенко прописаны даже в тексте томоса об автокефалии — митрополит Епифаний - фото

Александр Медведев / НВ

Митрополит Епифаний: В своем существовании ПЦУ прошла точку невозврата

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью журналу НВ прокомментировал роль пятого президента Украины Петра Порошенко в получении томоса об автокефалии.

По его словам вклад Порошенко в достижение автокефалии сложно переоценить.

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«Заслуги Порошенко прописаны даже в тексте томоса об автокефалии, это исторический факт, и мы ему за помощь признательны», — отметил глава ПЦУ.

Митрополит Епифаний также заявил, что не видел, чтобы Петр Порошенко активно использовал факт создания поместной церкви в своей парламентской кампании.

Он добавил, что в своем существовании ПЦУ прошла точку невозврата и смена главы государства или даже смена политического режима изменить этого не сможет.

Напомним, 17 апреля 2018 года президент Петр Порошенко обратился к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с официальным обращением о создании в Украине единой и независимой Православной церкви путем предоставления автокефалии.

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5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви Украины. 6 января он официально вручил подписанный томос для Православной церкви Украины предстоятелю ПЦУ. 7 января 2019 года митрополит Епифаний и президент Петр Порошенко принесли свиток томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор.

Порошенко провел ряд поездок в регионы Украины вместе с томосом.

Полный текст интервью с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием читайте в свежем номере журнала НВ — № 22 от 20 июня 2019 года

Теги:   Журнал НВ Интервью НВ Петр Порошенко Томос Митрополит Епифаний

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