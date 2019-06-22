Заслуги Порошенко прописаны даже в тексте томоса об автокефалии — митрополит Епифаний 22 июня, 11:42 3815 Цей матеріал також доступний українською Александр Медведев / НВ Митрополит Епифаний: В своем существовании ПЦУ прошла точку невозврата Александр Медведев / НВ

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью журналу НВ прокомментировал роль пятого президента Украины Петра Порошенко в получении томоса об автокефалии.



По его словам вклад Порошенко в достижение автокефалии сложно переоценить.

«Заслуги Порошенко прописаны даже в тексте томоса об автокефалии, это исторический факт, и мы ему за помощь признательны», — отметил глава ПЦУ.

Митрополит Епифаний также заявил, что не видел, чтобы Петр Порошенко активно использовал факт создания поместной церкви в своей парламентской кампании.

Он добавил, что в своем существовании ПЦУ прошла точку невозврата и смена главы государства или даже смена политического режима изменить этого не сможет.

Напомним, 17 апреля 2018 года президент Петр Порошенко обратился к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с официальным обращением о создании в Украине единой и независимой Православной церкви путем предоставления автокефалии.

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви Украины. 6 января он официально вручил подписанный томос для Православной церкви Украины предстоятелю ПЦУ. 7 января 2019 года митрополит Епифаний и президент Петр Порошенко принесли свиток томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор.

Порошенко провел ряд поездок в регионы Украины вместе с томосом.



Полный текст интервью с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием читайте в свежем номере журнала НВ — № 22 от 20 июня 2019 года

