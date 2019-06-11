Филарет отказался принимать томос и созывает поместный собор УПЦ КП Сегодня, 11:50 Цей матеріал також доступний українською cerkva.info Почетный патриарх Филарет cerkva.info

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что не принимает томос Вселенского патриарха Варфоломея, поскольку до получения не был ознакомлен с его содержанием.

Об этом Филарет заявил на форуме «За Украинскую Православную Церковь! За Киевский Патриархат!».



«Этот Томос мы не принимаем (очевидно, УПЦ КП — Ред.), потому что мы не знали содержания Томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую», — цитирует Филарета Громадське.

По мнению Филарета, Московский патриархат служит интересам Москвы, а ПЦУ служит грекам.

«А кто будет служить Украине?», — спросил Филарет.

Также почетный патриарх объявил о решении созвать Поместный православный собор Киевского патриархата, хотя устав Православной церкви Украины такого права ему не дает.

«Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018 года. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня», — цитирует Филарета ВВС Україна.

Поместный собор — собрание церковных архиереев, священников и мирян, который может одобрять стратегические решения в церкви и отменять решения синода.



Отметим, что предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний сейчас находится на Фанаре, где проводит переговоры с представителями Вселенского патриархата и лично с патриархом Варфоломеем.

3 июня Филарет созвал экстренное совещание клириков Киевской епархии ПЦУ. Согласно данным СМИ, на совещании Филарет анонсировал проведение Поместного собора, который восстановит УПЦ КП.

«Киевский патриархат будет существовать и дальше законно… даже когда я умру, выберут нового патриарха», — заявил Филарет.

24 мая Священный синод ПЦУ выразил полную поддержку митрополиту Киевскому Епифанию и отказался поддержать требования почетного патриарха Филарета по изменению статута церкви.

По словам митрополита Епифания, ПЦУ и дальше будет выполянть условия томоса.

14 мая Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.

Также Филарет недоволен греческим уставом ПЦУ и заявил о намерении созвать собор и внести в него изменения. По мнению Филарета, статус митрополии не соответствует реальному весу ПЦУ.

23 мая Филарет заявил, что не будет выполнять ряд условий томоса об автокефалии.