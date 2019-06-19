Порошенко прокомментировал конфликт в ПЦУ между Филаретом и Епифанием Сегодня, 16:24 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко / Flickr Почетный патриарх Филарет и Петр Порошенко Петр Порошенко / Flickr

Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал конфликт в ПЦУ, разгоревшийся из-за попытки почетного патриарха Филарета возродить УПЦ КП.

В интервью изданию Главком Порошенко заявил, что текущий конфликт в ПЦУ является закалкой для церкви.



«Я точно не буду обсуждать Филарета. Но вся Украина благодарила его за жертвенность. А сейчас он лишает себя оснований так думать. Я не вижу, что украинской церкви что-то угрожает. Наоборот, это испытания, которые сделают украинскую церковь еще крепче … Это как зимой ребенок выбегает раздетый на снег и делает зарядку, это — закалка», — заявил Порошенко.

Порошенко добавил, что текущие события в ПЦУ показывают, что церковь не зависит от воли одной личности.

11 июня Филарет заявил, что созывает на 20 июня поместный собор УПЦ КП, на котором отменит решение собора от 15 декабря 2018 года о ликвидации Киевского патриархата.

Филарет добавил, что отказывается принимать томос об автокефалииот Вселенского патриархата, так как не знал о его «кабальных» условиях на Объединительном соборе.

Поместный собор — собрание церковных архиереев, священников и мирян, который может одобрять стратегические решения в церкви и отменять решения

В ПЦУ уже заявили, что примут меры канонического порядка в случае созыва Филаретом «поместного собора» несуществующей УПЦ КП.