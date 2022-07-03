Зеленский — о Лисичанске: Украина ничего не отдает, мы вернемся благодаря тактике и поставкам оружия 3 июля, 23:05 Президент Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в воскресенье, 3 июля, подчеркнул: Украина не отдает свои территории. Так он прокомментировал отход защитников Украины от Лисичанска после тяжелых боев.

Глава государства рассказал, что российские оккупанты собрали на Донбассе свою наибольшую огневую мощь и могут круглосуточно использовать десятки артиллерийских снарядов на одном участке фронта.

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Зеленский отметил, что Силы обороны Украины день за днем уничтожают потенциал оккупантов, и полученные системы HIMARS и другое оружие от партнеров играют при этом важную роль.

"…Мы бережем жизни наших воинов, наших людей. Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего. И если командование нашей армии и забирает людей из определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, — в частности, это касается и Лисичанска, — это означает только одно: что мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия", — сказал президент.

Зеленский посоветовал России вспомнить их доклады и обещания перед 24 февраля, в первые дни полномасштабного вторжения, весной и сейчас.

"…Пусть они реально оценят, что имеют за это время и сколько они за это заплатили. Потому что нынешние их доклады так же пойдут прахом, как тогдашние. Постепенно мы двигаемся вперед — и в Харьковской, и в Херсонской области, и на море: Змеиный — хороший пример тому. Наступит день, когда то же скажем и о Донбассе", — добавил глава государства.

В Генеральном штабе ВСУ 3 июля заявили, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу 3 июля утверждал, что Россия полностью захватила Луганскую область.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 35 970 человек личного состава, 1584 танка, 217 самолетов, 187 вертолетов, 654 беспилотника, 15 кораблей и катеров и не только.

Почему ВСУ вышли из Лисичанска – Сергей Рахманин https://www.youtube.com/embed/vjL3I_u4H8M

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