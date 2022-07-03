После тяжелых боев защитники Украины были вынуждены отойти из Лисичанска — Генштаб

3 июля, 19:25
Украинские защитники (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские защитники (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Генеральном штабе ВСУ в воскресенье, 3 июля, заявили, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей.

В сообщении Генштаба в Facebook сказано, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

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«Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об уходе. Мы продолжаем борьбу. К сожалению, для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма — нужны материально-технические ресурсы. Защитники Луганской области и других регионов нашей страны героически выполняют свои гражданские и военные обязанности. Мы вернемся и обязательно победим!» — подчеркнули в Генштабе.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Лисичанске наиболее сложная и опасная, и у защитников Украины нет преимущества. Он подчеркнул, что власти и ВСУ делают все возможное, чтобы ускорить поставки оружия, которое даст защитникам Украины возможность огневого преимущества и позволит сильнее давить на войска оккупантов на Лисичанском направлении.

2 июля марионетка Кремля в Чечне Рамзан Кадыров заявил российским пропагандистам, что оккупанты окружили украинских военных в Лисичанске. В Нацгвардии опровергли эти заявления, заявив, что город не окружен и возле него продолжаются ожесточенные бои.

Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу 3 июля утверждал, что Россия полностью захватила Луганскую область.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Лисичанск Война России против Украины Генштаб ВСУ

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