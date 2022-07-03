Шойгу доложил Путину о полной оккупации Луганской области. В Минобороны опровергли «контроль РФ» над всем Лисичанском

3 июля, 13:30
Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому диктатору Владимиру Путину, что войска РФ полностью оккупировали Луганскую область. Об этом сообщает ведомство страны-агрессора.

Шойгу отрапортовал Путину о якобы «полном контроле» россиян над Лисичанском и захвате Белогоровки, Новодружеска, Малорязанцевого и Белой Горы.

В то же время в воскресенье утром, 3 февраля, Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты отошли от Белогоровки после безуспешных наступательных действий. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россияне бросили все силы на захват Лисичанска и закрепляются в районе города, уничтожая его. По его словам, оккупанты несут значительные потери, но продвигаются.

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Обновлено в 14:02. Советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью BBC опроверг заявления Москвы, сказав, что Лисичанск не находится под «полным контролем» российских войск. Он подчеркнул, что ситуация в городе «очень напряженная уже достаточно долго», а российские оккупанты «непрерывно атакуют» его.

«Для украинцев ценность человеческой жизни является главным приоритетом, поэтому иногда мы можем отступать с определенных территорий, чтобы в будущем снова вернуть их», — добавил он.

Накануне в Нацгвардии опровергли заявления главы Чечни Рамзана Кадырова об окружении оккупантами украинских военных в Лисичанске. Там заявили, что город не окружен и возле него продолжаются ожесточенные бои. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, российские войска находились в южных окрестностях Лисичанска.

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После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины. 30 июня Путин объявил очередную цель войны, развязанной Россией против Украины, — захватить Луганскую и Донецкую области в пределах административных границ. Во время боев россияне уничтожают регионы, убивая мирных жителей.

Как Минобороны РФ врет о своих победах в Украине? – Михаил Рубин
https://www.youtube.com/watch?v=l2MJDhjUsFs
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Владимир Путин Луганская область Сергей Шойгу Война России против Украины

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