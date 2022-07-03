Чтобы выжить, воюй как украинец. Эстонец, прилетевший из Австралии сражаться за Украину, — об особой тактике ВСУ 3 июля, 09:05 Эксклюзив НВ 25-летний Герман Баринов приехал воевать за Украину в начале марта и планирует оставаться тут до победы (Фото:DR)

Герман Баринов, австралийский спасатель с эстонским паспортом, который воюет за Украину в составе Интернационально легиона, рассказывает, как гордится им теперь его семья и подсмеивается над воровством в российской армии.



В течение последних четырех месяцев отразить российскую военную агрессию Украине помогают всем миром: с начала вторжения сюда приехали сотни добровольцев из 55 стран, чтобы воевать в составе созданного президентом Интернационального легиона территориальной обороны. Теперь легионеры бок о бок с украинцами ведут бои в самых горячих точках — помогали освобождать пригороды Киева, стояли до последнего за Северодонецк и продолжают отражать атаки врага на Юге страны.

Видео дня

Один таких иностранных воинов — 25-летний эстонец Герман Баринов с позывным «Барин». Несмотря на молодость, он успел обзавестись красочной биографией: служил в эстонской армии, проходил обучение в партизанских войсках, полтора года отработал в местной полиции и даже совершил кругосветное путешествие.

За последние несколько лет эстонец успел пожить в Америке, Канаде и Европе, а воевать за Украину в начале марта ехал из далекой Австралии.

Баринов дал интервью НВ.

— Расскажите, как вы оказались в Украине?

— На момент начала полномасштабной войны я уже два года как жил в Австралии — работал спасателем в бассейне и собирался продлевать вид на жительство еще на год. Но тут война.

Когда начал читать новости первых дней — побежала дрожь по спине от того, насколько отвратительный метод ведения войны выбрала Россия. Не армия на армию, а огонь по невоенным объектам и городам, которые даже не входят в план вторжения РФ, согласно их же собственным заявлениям. От этого я не мог сидеть на месте, даже сон потерял и решил ехать помогать.

В Украине я до этого не был, но за время путешествий по Польше и Восточной Европе познакомился с огромным количеством украинцев — они были классные и душевные. Один из них мне и пробил путь в ВСУ после заявления Зеленского о наборе Интернационального легиона. Тогда посольство Украины в Австралии дало мне довольно косвенный ответ. Как я понял, Австралия вообще прохладно относилась к таким инициативам и не хотела, чтобы хоть кто-то из ее резидентов ехал воевать в Украину. Потому друг шепнул, что надо ехать в Польшу и оттуда все организовывать. Я купил билет до Варшавы, и из аэропорта меня отвезли сразу на военный полигон в Украину.

— Как к решению воевать за чужую страну отнеслась ваша семья?

— Изначально отреагировали не очень хорошо, потому что знали, насколько я импульсивен. Когда я созванивался с родителями из Австралии, они приговаривали из раза в раз: «Только не вздумай соваться в Украину!». Потому о том, что я уже тут, сообщил уже по факту приезда. Поначалу я их уверял, что просто помогаю здесь, но они обо всем догадались сами со временем. Теперь большая часть семьи меня поддерживает и говорит об этом с гордостью. Сейчас уже вся планета понимает, что Украина воюет за всю Европу, а может быть даже и за весь мир. Из опыта Второй мировой войны мне ясно, что этот большой голодный волк не остановится на одной овечке.

— На фоне войны в Украине у Эстонии сильно накалились отношения с РФ. Как считаете, ваша родина может стать следующей целью?

— Я думаю, угроза от России исходит всегда, как показывает печальный опыт. В то же время у меня есть много друзей, служащих в регулярной армии Эстонии, и они более, чем готовы к этой войне. В Эстонии большая ориентация идет на партизанский тренинг населения, чтобы в случае чего были навыки ведения партизанской войны, помимо основной. Эстония — маленькая страна, потому у нас особенно развит этот фронт, и даже, если каким-то чудом ее захватят русские, партизаны им точно не дадут тут жизни. Но такой сценарий сомнителен, потому что у нас есть сильная поддержка НАТО как вооружением, так и контингентом. Тем более РФ не потянет второй фронт, их армия сейчас хромает на одну ногу и новый фронт окончательно ее добьет. Так что люди в Эстонии может и начинают нервничать, но понимают: предупрежден — значит вооружен.

— Какой боевой опыт у вас был до приезда в Украину и какой получили уже тут?

— Боевого опыта не было, но было много конфликтного опыта с применением холодного и огнестрельного оружия — помимо эстонской полиции я работал в частных охранных структурах. Так что это моя первая война. И она тут сильно отличается от того, что мы видели в фильмах или видеоиграх.

День на второй после прибытия, сидя под самым первым обстрелом в окопе, я думал, что после этого точно поеду домой, что это для меня слишком. Но потом отключил эгоизм и вспомнил, что есть гражданские люди, которые сидят ежедневно под гораздо более сильными обстрелами. Если русских не остановить — война пойдет дальше Украины и, если честно, я бы предпочел смерть жизни под контролем РФ.

В Украине у меня был в основном опыт окопного ведения боя на Востоке. Мы отстреливаемся вручную и занимаемся зачисткой населенных пунктов. Очень поразило, как ВСУ пекутся о гражданских и ведут огонь крайне осторожно. Для меня принципиально важно, что украинская армия — армия, которая воюет за людей.

Все еще очень сложно адаптироваться к опасности, но я научился не терять голову. Я себя успокаиваю долгосрочной перспективой: это не такая война, где можно выиграть или проиграть. Если потерпишь неудачу — мир уже не будет прежним, потому предпочитаю смерть рабству. Конечно, я хотел бы выжить, но понимаю все риски, и для меня они абсолютно оправданы.

По словам Баринова российские солдаты экипированы в старую, советскую и часто списанную амуницию / Фото: DR

— Вы довольно молоды, а с вами рядом воюют иностранные добровольцы-ветераны. Отсутствие боевого опыта не мешает воевать?

— Я считаю, что моя подготовка лучше, чем у некоторых бывалых, которые воевали по 15 лет в Ираке и Афганистане. Потому что убедился: те, кто громче всех кричат о своем боевом опыте, — одними из первых бегут.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.