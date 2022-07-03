Ликвидировано около 36 тысяч оккупантов. В Генштабе ВСУ назвали потери России с начала войны против Украины

3 июля, 10:07
Россия потеряла около 35 970 своих солдат в войне против Украины (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Россия потеряла около 35 970 своих солдат в войне против Украины (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 35 970 своих солдат — из них 100 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские военные за сутки уничтожили два вражеских танка и один вертолет.

Такие данные на утро воскресенья, 3 июля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Видео дня

Общие потери противника за время войны с 24.02 по 03.07 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 35 970 (+100) человек ликвидировано
  • танков - 1584 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин - 3744 (+7) ед.
  • артиллерийских систем - 801 (+1) ед.
  • РСЗО - 246 (+0) ед.
  • средств ПВО - 105 (+0) ед.
  • самолетов — 217 (+0) ед.
  • вертолетов - 187 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 654 (+1)
  • крылатых ракет - 144 (+0)
  • кораблей/катеров — 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2618 (+4) ед.
  • специальной техники - 64 (+3)
Генштаб ВСУ / Facebook
Фото: Генштаб ВСУ / Facebook
Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Армия России Российские военные Российская армия Война России против Украины российские потери

Эксклюзивы НВ

Гетман Павел Скоропадский (справа) с руководителем своей охраны Николаем Сахно-Устимовичем возле штаб-квартиры главнокомандующего германскими войсками Германа Эйхгорна, Киев, 1918 год. (Фото:Укрінформ)
«Великороссы в Украине невыносимы» /
Гетман Скоропадский — о российских либералах, которые в 1918-м бежали от большевистского террора в Киев
3 июля, 08:31
Политика
Вечная мерзлота и ледники стали домом для невероятного количества микробов и бактерий (Фото:НВ)
Неизвестные бактерии и не только /
Какие угрозы для человечества скрываются в тающих ледниках
3 июля, 08:03
Научпоп
Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Dmitry Azarov/REUTERS)
«Уже просит у Таджикистана» /
Где Путин ищет оружие для войны в Украине и как пытается вернуть авторитет в ОДКБ — Жданов
2 июля, 18:02
Геополитика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X