Ликвидировано около 36 тысяч оккупантов. В Генштабе ВСУ назвали потери России с начала войны против Украины 3 июля, 10:07 Россия потеряла около 35 970 своих солдат в войне против Украины (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 35 970 своих солдат — из них 100 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские военные за сутки уничтожили два вражеских танка и один вертолет.

Такие данные на утро воскресенья, 3 июля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Видео дня

Общие потери противника за время войны с 24.02 по 03.07 ориентировочно составили:

личного состава - около 35 970 ( +100) человек ликвидировано

+100) человек ликвидировано танков - 1584 ( +2) ед.

+2) ед. боевых бронированных машин - 3744 ( +7) ед.

+7) ед. артиллерийских систем - 801 ( +1) ед.

+1) ед. РСЗО - 246 (+ 0) ед.

0) ед. средств ПВО - 105 ( +0) ед.

+0) ед. самолетов — 217 ( +0) ед.

+0) ед. вертолетов - 187 ( +1) ед.

+1) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня - 654 ( +1)

+1) крылатых ракет - 144 ( +0)

+0) кораблей/катеров — 15 ( +0) ед.

+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн — 2618 ( +4) ед.

+4) ед. специальной техники - 64 ( +3)

Фото: Генштаб ВСУ / Facebook

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.