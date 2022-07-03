Ликвидировано около 36 тысяч оккупантов. В Генштабе ВСУ назвали потери России с начала войны против Украины
Россия потеряла около 35 970 своих солдат в войне против Украины (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 35 970 своих солдат — из них 100 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские военные за сутки уничтожили два вражеских танка и один вертолет.
Такие данные на утро воскресенья, 3 июля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Общие потери противника за время войны с 24.02 по 03.07 ориентировочно составили:
- личного состава - около 35 970 (+100) человек ликвидировано
- танков - 1584 (+2) ед.
- боевых бронированных машин - 3744 (+7) ед.
- артиллерийских систем - 801 (+1) ед.
- РСЗО - 246 (+0) ед.
- средств ПВО - 105 (+0) ед.
- самолетов — 217 (+0) ед.
- вертолетов - 187 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 654 (+1)
- крылатых ракет - 144 (+0)
- кораблей/катеров — 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 2618 (+4) ед.
- специальной техники - 64 (+3)
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