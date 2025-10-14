Зеленский заявил, что назначит главу военной администрации в Одессе в ближайшее время

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставались без должного ответа (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

В ближайшее время будет назначен руководитель военной администрации в Одессе. С таким заявлением 14 октября выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня был на докладе руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк. Я благодарю службу за сильную работу по защите Украины, по противодействию российским агентурным сетям. Также был разговор о ситуации в прифронтовых общинах и на юге нашего государства, в частности в Одессе. Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации. Слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставались без надлежащего ответа. (…) Я назначу руководителя военной администрации в ближайшее время», — сказал глава украинского государства.

Реклама

До того издание Думская со ссылкой на собственные источники сообщало, что главой Одесской военной администрации могут назначить главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Читайте также: Зеленский обратился к Сырскому относительно образования в Одессе военной администрации

Ранее 14 октября сотрудники СБУ сообщили, что благодаря их материалам было принято решение прекратить гражданство Украины мэру Одессы Геннадию Труханову.

Как уточнили в спецслужбе, такое решение приняла комиссия при президенте Украины по вопросам гражданства.

По данным СБУ, по состоянию на сейчас Труханов является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора.

Источники NV в Офисе президента сообщили, что «указы о гражданстве не публикуются открыто из-за наличия в них персональных данных — ни о принятии в гражданство, ни другие».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у некоторых лиц подтверждено наличие российского гражданства.

В эфире телемарафона Единые новости со ссылкой на источник в государственной власти сообщили, что Зеленский подписал указы о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Олега Царева и танцовщика балета Сергея Полунина.

Петиция с требованием лишить Труханова украинского гражданства набрала необходимые для рассмотрения 25 000 подписей всего за несколько часов.

В интервью Суспільному мэр Одессы уверял, что готов пройти любую проверку, в том числе на полиграфе, чтобы доказать, что не имеет российского гражданства.

В сентябре 2024 года волонтер и блогер Сергей Стерненко заявил, что получил из российских баз данных информацию, которая подтверждает наличие у Труханова гражданства РФ.

Стерненко сообщил, что, по его данным, мэр Одессы оформил также российскую банковскую карту. По его информации, это произошло 9 февраля 2022 года — за две недели до полномасштабного вторжения России в Украину.

Труханов ответил, что правоохранители уже неоднократно опровергали наличие у него паспорта РФ. Еще в 2016 году журналисты заявляли, что Труханов имеет российское гражданство и владеет 20 оффшорными компаниями.

В 2019 году появилась информация, что городской голова Одессы через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина России.