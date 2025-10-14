Зеленский заявил, что назначит главу военной администрации в Одессе в ближайшее время
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставались без должного ответа (Фото: REUTERS/Alina Smutko)
В ближайшее время будет назначен руководитель военной администрации в Одессе. С таким заявлением 14 октября выступил президент Украины Владимир Зеленский.
«Сегодня был на докладе руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк. Я благодарю службу за сильную работу по защите Украины, по противодействию российским агентурным сетям. Также был разговор о ситуации в прифронтовых общинах и на юге нашего государства, в частности в Одессе. Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации. Слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставались без надлежащего ответа. (…) Я назначу руководителя военной администрации в ближайшее время», — сказал глава украинского государства.
До того издание Думская со ссылкой на собственные источники сообщало, что главой Одесской военной администрации могут назначить главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
Ранее 14 октября сотрудники СБУ сообщили, что благодаря их материалам было принято решение прекратить гражданство Украины мэру Одессы Геннадию Труханову.
Как уточнили в спецслужбе, такое решение приняла комиссия при президенте Украины по вопросам гражданства.
По данным СБУ, по состоянию на сейчас Труханов является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора.
Источники NV в Офисе президента сообщили, что «указы о гражданстве не публикуются открыто из-за наличия в них персональных данных — ни о принятии в гражданство, ни другие».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у некоторых лиц подтверждено наличие российского гражданства.
В эфире телемарафона Единые новости со ссылкой на источник в государственной власти сообщили, что Зеленский подписал указы о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Олега Царева и танцовщика балета Сергея Полунина.
Петиция с требованием лишить Труханова украинского гражданства набрала необходимые для рассмотрения 25 000 подписей всего за несколько часов.
В интервью Суспільному мэр Одессы уверял, что готов пройти любую проверку, в том числе на полиграфе, чтобы доказать, что не имеет российского гражданства.
В сентябре 2024 года волонтер и блогер Сергей Стерненко заявил, что получил из российских баз данных информацию, которая подтверждает наличие у Труханова гражданства РФ.
Стерненко сообщил, что, по его данным, мэр Одессы оформил также российскую банковскую карту. По его информации, это произошло 9 февраля 2022 года — за две недели до полномасштабного вторжения России в Украину.
Труханов ответил, что правоохранители уже неоднократно опровергали наличие у него паспорта РФ. Еще в 2016 году журналисты заявляли, что Труханов имеет российское гражданство и владеет 20 оффшорными компаниями.
В 2019 году появилась информация, что городской голова Одессы через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина России.