Об этом 14 октября сообщает издание Думская со ссылкой на собственные источники.

Как сообщает издание, Лысак большую часть своей карьеры отдал службе в рядах СБУ.

В 2014—2015, а также 2017 году был участником АТО, служил в подразделении, которое занималось контрдиверсионной работой. Награжден орденом За мужество III степени.

Кроме того, Лысак награжден Крестом доблести за разработку одной из организованных преступных групп на территории Одесской области.

26 марта 2022 года получил звание бригадного генерала. С 19 июля 2022 года по 7 февраля 2023 года — председатель Управления СБУ в Днепропетровской области. 7 марта 2023 года Лысак был назначен на должность председателя Днепропетровской ОГА.

Ранее сообщалось, что Геннадий Труханов в комментарии Суспільному заявил, что планирует обращаться в суд по данному поводу.

«Что же будем делать — будем [обжаловать — ред.], действительно. Вы же видите, что это чистый фейк… Не было никаких паспортов [другого гражданства — ред.], — отметил мэр Одессы.

Источники NV в Офисе президента сообщили, что «указы о гражданстве не публикуются открыто из-за наличия в них персональных данных — ни о принятии в гражданство, ни другие».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у некоторых лиц подтверждено наличие российского гражданства.

В эфире телемарафона Единые новости со ссылкой на источник в государственной власти сообщили, что Зеленский подписал указы о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Олега Царева и танцовщика балета Сергея Полунина.

Петиция с требованием лишить Труханова украинского гражданства набрала необходимые для рассмотрения 25 000 подписей всего за несколько часов.

В интервью Суспільному мэр Одессы уверял, что готов пройти любую проверку, в том числе на полиграфе, чтобы доказать, что не имеет российского гражданства.

В сентябре 2024 года волонтер и блогер Сергей Стерненко заявил, что получил из российских баз данных информацию, которая подтверждает наличие у Труханова гражданства РФ.

Стерненко сообщил, что, по его данным, мэр Одессы оформил также российскую банковскую карту. По его информации, это произошло 9 февраля 2022 года — за две недели до полномасштабного вторжения России в Украину.

Труханов ответил, что правоохранители уже неоднократно опровергали наличие у него паспорта РФ. Еще в 2016 году журналисты заявляли, что Труханов имеет российское гражданство и владеет 20 оффшорными компаниями.

В 2019 году появилась информация, что городской голова Одессы через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина России.