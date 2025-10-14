Зеленский обратился к Сырскому относительно образования в Одессе военной администрации

Об этом говорится в ответе Зеленского на электронную петицию, опубликованном на сайте Офиса президента во вторник, 14 октября.

В документе призвали Зеленского создать в Одессе городскую военную администрацию «для обеспечения непрерывного и эффективного функционирования органов власти в городе Одесса в условиях военного положения».

Петицию зарегистрировал 24 сентября Иван Казачук. Свое предложение он аргументировал тем, что город имеет стратегическое значение как «крупный транспортный, портовый и логистический центр на юге Украины», а также расположен «в непосредственной близости к районам ведения боевых действий и территорий с повышенным уровнем угроз».

Как сказано в ответе Зеленского, решение о создании военных администраций он принимает по представлению областных государственных администраций или военного командования, и до сих пор соответствующие представления по Одессе не вносились.

«Учитывая изложенное, мною направлены письма Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины А. Сырскому и председателю Одесской областной военной администрации А. Киперу с просьбой проверить приведенную информацию и при наличии правовых оснований принять меры надлежащего реагирования. О результатах рассмотрения затронутых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован», — добавил президент.

В сентябре 2024 года волонтер Сергей Стерненко заявил, что получил из российских баз данных информацию, подтверждающую наличие у Труханова гражданства РФ.

Стерненко сообщил, что, по его данным, мэр Одессы оформил также российскую банковскую карту. По его информации, это произошло 9 февраля 2022 года — за две недели до полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее издание Думская сообщало, что комиссия при президенте уже приняла решение о лишении Труханова гражданства. Как утверждает издание, обязанности городского головы может исполнять секретарь горсовета, представитель Слуги народа Игорь Коваль.

После этого Труханов заявил, что заседание комиссии при президенте по лишению его украинского гражданства пока не состоялось.

13 октября городской голова Одессы утверждал, что комиссии при президенте Украины планируют рассмотреть вопрос о лишении его украинского гражданства. В своем заявлении Труханов рассказал, что распространяется информация о наличии у него гражданства РФ, но, по его словам, это не соответствует действительности.