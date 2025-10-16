Грозев объяснил, почему называл документ СБУ «подделкой», но убежден в наличии гражданства РФ у Труханова

Журналист-расследователь Христо Грозев не сомневается в наличии российского гражданства у мэра Одессы Геннадия Труханова , а также объяснил, почему назвал опубликованный документ СБУ «подделкой».

На своей странцие в X он объяснил, что согласен с заявлением СБУ о том, что у Труханова было российское гражданство и его адвокаты пытались аннулировать его паспорт в 2017 году.

При этом утверждение о том, что у него есть действующий российский паспорт «не соответствует действительности», добавил он.

«Факты есть факты. СБУ утверждает, что он имел российское гражданство и его адвокаты пытались аннулировать его паспорт в 2017 году. Это, по-видимому, соответствует действительности. У него есть действующий российский заграничный паспорт. Это явно не соответствует действительности и основано на поддельном документе (или изображении)», — заявил он.

Журналист объяснил, что опубликованный паспорт «не может быть настоящим».

«Паспорт номер 712359719 — биометрический, принадлежащий к партии, выданной 1 и 2 ноября 2010 года. Это легко проверить, сравнив данные по этому паспорту с опубликованными данными о поездках и пересечениях границ», — отметил он.

Он также добавил, что номер паспорта соответствует настоящему паспорту, выданному женщине из Новосибирска, которая путешествовала по нему.

«Так что нет, ошибки быть не может, предъявленный загранпаспорт поддельный», — заявил Грозев.

Он отметил, что у Труханова было два российских паспорта, выданных в 2004 и 2011 годах соответственно. По его информации, в 2019 году кто-то использовал паспорт для оформления микрозайма в размере 5 тысяч рублей на его имя. Также в 2019 году кто-то использовал этот же номер паспорта для поездки на поезде под другим именем, утверждает Грозев.

В комментариях один из пользователей поинтересовался, можно ли тогда «сомневаться» в наличии российского гражданства у Труханова, на что Грозев ответил отрицательно.

15 октября Грозев заявил, что российский паспорт городского головы Одессы Геннадия Труханова является подделкой и якобы был использован Россией для дискредитации мэра.

14 октября Служба безопасности Украины сообщила, что благодаря ее материалам было принято решение прекратить гражданство Украины мэру Одессы Геннадию Труханову. Решение приняла комиссия при президенте Украины по вопросам гражданства.

По данным СБУ, по состоянию на сейчас Труханов является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора.

Источники NV в Офисе президента сообщили, что «указы о гражданстве не публикуют открыто из-за наличия в них персональных данных — ни о принятии в гражданство, ни другие».

Сам Труханов во время брифинга 15 октября заявил, что будет обращаться в суд после решения о лишении его украинского гражданства. Кроме этого, он обратился, в частности, в США, чтобы те сделали запрос в Россию, с вопросом имеет ли он российское гражданство.

15 октября Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении Сергея Лысака, который возглавлял Днепропетровскую ОВА, начальником Одесской городской военной администрации (ГВА).