Суд изменил меру пресечения Князеву, размер залога уменьшили 31 мая, 20:47 Всеволод Князев (Фото:Всеволод Князев/Facebook)

Суд изменил меру пресечения экс-главе Верховного суда Всеволоду Князеву, которого подозревают в получении взятки в 2,7 миллионов долларов. Размер залога уменьшили до 75 миллионов гривен.

Об этом сообщает Cуспільне.

Князев останется под стражей до 14 июля. Сторона защиты просила изменить меру пресечения на «не связанную с содержанием под стражей», в частности, домашний арест, ведь у Князева нет денег на залог.

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«Сумма является чрезмерной и несогласованной с имущественным положением», — заявляла защита.

Суд частично удовлетворил апелляцию. Размер залога уменьшили до 75 миллионов гривен вместо 107 миллионов.

Вечером 15 мая СМИ сообщили, что Князева подозревают в получении взятки в $2,7 миллиона.

Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением высшего должностного лица в судебной ветви власти за время работы НАБУ и САП.

По словам Кривоноса, правоохранители зафиксировали контакты владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной схемы. Речь шла о договоренности о взятке судьям «за принятие нужного для этого предпринимателя решения».

Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке. 19 апреля 2023 года Верховный Суд оставил за компанией Жеваго 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината в судебной тяжбе, которая длилась с 2005 года. Правоохранители также проверяют другие факты получения взяток судьями Верховного Суда.

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