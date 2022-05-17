Зеленский с женой прибыли на церемонию прощания с Кравчуком — видео
Зеленский с женой Еленой прибыли на церемонию прощания с Кравчуком (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
Во вторник, 17 мая президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой Зеленской прибыли на похороны первого главы государства Леонида Кравчука.
Церемония прощания проходит в Украинском доме в Киеве.
Политика похоронят на Байковом кладбище.
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Леонид Кравчук умер 10 мая в возрасте 88 лет.
В июне 2021 года он перенес операцию на сердце и вынужденно прекратил политическую деятельность. Несколько месяцев он находился в реанимации, затем проходил реабилитацию.
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