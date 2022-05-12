«Не обманул, ведь не обещал». Как Кравчук сыграл решающую роль в коллапсе СССР и удержании пророссийских сил — интервью с Мартыненко 12 мая, 21:55 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською В 1992 году Леонид Кравчук (в центре) оказался в кресле генсека НАТО (справа) в штаб-квартире Альянса в Брюсселе (Фото:NATO Media Library)

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук сыграл решающую роль в распаде СССР и при этом не обманул ни одного из своих политических визави, рассказал в эфире Радио НВ Александр Мартыненко, генеральный директор Интерфакс Украина.

— Если говорить о Леониде Макаровиче, то было такое распространенное мнение о том, что он был манипулятором, у него даже прозвище такое было, Хитрый Лис, в хорошем смысле. Считается, что он обманул Ельцина и Горбачева. Так ли это? Можем ли мы таким образом оценивать произошедшее в 1991 году?

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— Я не думаю, что он их обманул, потому что он им ничего не обещал, Горбачеву и Ельцину. А что касается Горбачева, когда речь шла о новом союзном договоре, он просто уклонился от его подготовки и демонстративно не приезжал на эти встречи, которые Горбачев еще летом 1991 года проводил у себя. А по поводу Ельцина, он как обманул? Просто провел тогда, как известно, референдум о независимости Украины вместе с президентскими выборами; и приехал в Беловежскую пущу уже с готовыми результатами референдума, в результате которого стало ясно, что никакого Советского Союза не будет. Поэтому я думаю, что можно сказать, что он развалил Советский Союз, причем сыграл в этом очень важную роль, я бы сказал, решающую роль в развале Советского Союза, но он их не обманывал.

— В Москве тогда были в шоке, когда в Украине появилась своя армия и своя валюта, но было уже поздно. Можете ли вы подтвердить или опровергнуть эти слова?

— Честно, не знаю, насколько они были шокированы, откровенно говоря, я сомневаюсь, потому что если государство стало независимым, а стала независимой, например, и Беларусь тоже, и там тоже, кстати, появилась своя армия; здесь речь, я не думаю, о шоке, потому что все это понимали, что это произойдет. А то, что государство просто должно иметь определенные инструменты, то есть армию, службу безопасности и тому подобное, действительно они появились в начале 1992 года и это был очень трудный процесс, потому что многие военные тогда делали выбор. Была одна страна, а тут появилась другая страна, это новая присяга и все такое. Поэтому там действительно появилась столь сложная история с первой украинской армией.

Второй момент связан с тем, что в Украине были, как известно, огромные запасы оружия, склады. И если говорить уже о шоке, то в России боялись, что это оружие может деваться неизвестно куда, в частности работать против России. Напомню, Чеченская война началась спустя два года после этого. Дело в том, что на самом деле оружие из Украины было вывезено, как известно, много его было продано. А в тот момент, пока появлялась украинская армия и все пытались понять, чем эта армия владеет, к сожалению, это оружие было продано. Я не думаю, что она воевала против России, но то, что в Африке долгие годы воевали украинскими автоматами, это факт, и об этом даже сняты фильмы.

— Мы видим, что российские элиты и политические, и военные, не оставляли помыслов относительно того, чтобы вернуть себе Украину, держать ее под своим контролем. Претензии на Крым уже были в 1991 году. Как были решены вопросы территориальных претензий?

— С точки зрения руководства России и Ельцина, в принципе, было принято решение на уровне России о том, что Крым все же украинский. Затем это все вылилось в подписание крупного соглашения 1997 года, которое этот факт и зафиксировало. Проблемы возникли при разделе Черноморского флота и статусе Севастополя, и при этом были длительные дискуссии по поводу статуса Севастополя, как известно, он затем остался городом, непосредственно подчиненным Украине. По Крыму, это был тоже непростой процесс, потому что там был Верховный Совет Крыма, которым руководил Николай Багров, он человек, понимавший, что Крым будет украинским. И учитывая то, что многие крымчане были с российскими корнями, это отставники, которые поселились в Крыму, он был осторожным, и работал с Киевом по Конституции, подготовке новой, тогда появилась Автономная Республика Крым и было принято такое решение. А четко это проявилось, когда президентом Крыма избрали Юрия Мешкова, и здесь начались серьезные проблемы. Мешков, приехав из Москвы, пришел к власти с идеей возвращения Крыма в Россию. Правда, единственное, что он серьезно сделал, — перевел часы на московское время, а больше ничего ему не удалось сделать, потому что здесь уже началось противостояние между ним и Верховным Советом Крыма, но так случилось, что эти два пророссийских лагеря не смогли поделить власть. И они конкурировали между собой, доходило до попыток даже переворота, когда Мешков распустил Верховный Совет Крыма; Верховный Совет Крыма и все эти пророссийские деятели просили помощи у Киева.

В конце концов они получили эту помощь, и Мешков вернулся обратно в Москву, а все эти пророссийские деятели потом прекрасно сотрудничали с Киевом долгие годы, и не считали почему-то, что это русская земля и принадлежит России. По Черноморскому флоту: это долгие переговоры, а 1993 год даже был сроком первого конфликта между украинской и российской армиями, когда россияне пытались вывезти из порта Одессы военный корабль и не получили на это согласия руководителя одесского порта. И там был случай, когда российские и украинские солдаты стояли друг напротив друга с заряженными автоматами, это закончилось звонком Кравчука к Ельцину, они тогда этот вопрос сняли. И все это перешло в длительный и трудный переговорный процесс, закончившийся в 1997 году подписанием соглашения о разделе Черноморского флота.

— Если объединять Кремль, который мы имеем сейчас, с Кремлем, который был тогда, мы можем утверждать, что и тогда были имперские амбиции, и тогда было достаточно сумасшедших, которые хотели бы с оружием, возможно, захватить те территории Украины, которые считали своими? Почему это тогда не произошло?

— Потому что Ельцин — это не Путин, а на всех этих людей, о которых мы говорили, смотрели как на сумасшедших, а не выдвигали их на должности в органы государственной власти, потому что Ельцин считал, что Украина должна быть дружественной. Да, с российским влиянием, но он считал, я так понимаю, его убедили российские олигархи, что мы присутствуем в Украине на уровне бизнесов. И действительно постепенно заходили в украинскую экономику, скупали отдельные предприятия, кстати, в частности на Донбассе, размещали там капиталы. Вот на этом влиянии все это оставалось. Особой политической или медийной агрессии того времени на самом деле не было. Во-первых, России в 1994 году было чем заниматься (я имею в виду Чеченскую войну), а во-вторых, подход был иным. Еще раз скажу, это мягкое влияние, экономическое влияние. То, что с точки зрения россиян должно было удержаться в поле зрения, но никакой агрессии, никакого нападения, безусловно, у той администрации таких мнений не было, прежде всего потому, что был другой президент. Всё закончилось тогда, когда президентом стал Путин.

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