«И я поставил Акт на голосование». Жизнь и карьера Леонида Кравчука в 10 редких фото 10 мая, 21:52 Сюжет Цей матеріал також доступний українською В 1992 году Леонид Кравчук (в центре) оказался в кресле генсека НАТО (справа) в штаб-квартире Альянса в Брюсселе (Фото:NATO Media Library)

Первый президент Украины Леонид Кравчук умер на 89-м году жизни, вплоть до последнего времени оставаясь значимой фигурой в политических реалиях страны.

НВ собрал архивные фото кульминационных лет карьеры Леонида Кравчука, которые напоминают о самых важных вехах его жизни и политического пути.

1. На этом снимке, сделанном в начале 1950-х годов, Леонид Кравчук (второй слева) принимает участие в новогоднем студенческом празднике. В 1951−53 годах будущий президент учился в Ровенском кооперативном экономико-правовом техникуме (по специальности «бухгалтерский учет»).

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Фото: Госархив Ровенской области / Музей Ровенского кооперативного экономико-правового колледжа

2. В июне 1990 года Кравчук посетил родное село (Великий Житин, Ровенская область) в статусе председателя Верховной Рады УССР. На этом снимке политику 56 лет.

Фото: Госархив Ровенской области

3. Депутат Верховной Рады УССР Дмитрий Павлычко беседует с Леонидом Кравчуком в перерыве между заседаниями парламента, май 1990 года. Снимок сделан за несколько недель до принятия Декларации о государственном суверенитете Украины (16 июля 1990 года).

Еще через год, в августе 1991-го, именно Павлычко требовал от Кравчука поставить на голосование Акт провозглашения независимости Украины. Вот как описывал события 24 августа 1991 года экс-нардеп Ярослав Кендзьор: «Павлычко ему [Кравчуку] кричит на ухо: „Ставь [на голосование], а то я тебя задушу!“ Леонид Макарович еще минутку-другую подержал паузу, успокоил зал и зачитал Акт независимости».

«И я поставил на голосование, — рассказывал уже сам Кравчук. — Я боялся очень, хотя предварительно провел разговор с депутатами, депутатскими группами разных областей. Но ведь голосование — это дело неуправляемое».



Фото: ЦГКФА Украины имени Г. С. Пшеничного

4. Президиум Верховной Рады 24 августа 1991 года, в день принятия Акта провозглашения независимости Украины. Сидят слева направо: первый вице-спикер Иван Плющ, спикер Леонид Кравчук, вице-спикер Владимир Гринев.

Фото: ЦГКФА Украины имени Г. С. Пшеничного

5. Исторический момент: Кравчук зачитывает Акт провозглашения независимости Украины.

Фото: Леонид Кравчук via Facebook

6. Леонид Кравчук принимает участие в голосовании 1 декабря 1991 года, когда в Украине одновременно прошли первые выборы президента и референдум о провозглашении независимости.

В поддержку независимой Украины тогда проголосовали 90,32% избирателей, а Кравчук стал президентом после первого тура, набрав 61,59% голосов.

Фото: TASS/RFE/RL

7. Президент Украины Леонид Кравчук, спикер белорусского парламента Станислав Шушкевич и президент России Борис Ельцин в день подписания Беловежских соглашений (8 декабря 1991 года). Подписанные ими документы положили конец существованию СССР — вместо него было создано Содружество Независимых Государств (СНГ, из которого Украина вышла после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе).

Фото: RIAN archive / Wikimedia

8. Леонид Кравчук во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в июле 1992 года. Справа от Кравчука на фото (смеется) — генеральный секретарь НАТО Манфред Вернер,бывший министр обороны ФРГ. Именно в его кресло сел украинский президент, в шутку взяв в руку молоток председательствующего — то есть генсека Альянса.

В 1992 году были официально установлены отношения Украины и НАТО: Киев примкнул к Совету североатлантического сотрудничества (сейчас Совет евроатлантического партнерства).

Фото: NATO Media Library / Ref. no: 13863/12

9. Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США (крайний справа и на экране на заднем плане) ведет панельную сессию Новые партнеры с участием президента Украины Леонида Кравчука (третий справа) на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 1992 год.

В событии также приняли участие (слева направо) президент Азербайджана Аяз Муталибов; председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич, лидеры Казахстана (Нурсултан Назарбаев); Молдовы (Мирча Снегур), Узбекистана (Ислам Каримов)

Фото: World Economic Forum

10. Президент США Билл Клинтон (слева), президент России Борис Ельцин (в центре) и президент Украины Леонид Кравчук обмениваются рукопожатием в Москве, 14 января 1994 года. Тогда было подписано Трехстороннее заявление президентов России, США и Украины, в котором Кравчук подтвердил обязательство Украины «присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве государства, не обладающего ядерным оружием, в кратчайшие из возможных сроков».



Фото: Пресс-служба Госдепартамента США / AP/Wide World Photo

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