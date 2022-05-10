«Нападение на Украину будет последним гвоздем для РФ». 10 цитат Леонида Кравчука — о развале СССР, имидже «хитрого лиса», России и войне 10 мая, 21:20 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Леонид Кравчук подарил Украине немало политических афоризмов (Фото:leonid-kravchuk.com.ua)

Леонид Кравчук, умерший 10 мая, останется в украинской истории не только первым президентом и одним из ключевых действующих лиц распада СССР, но и автором десятков неординарных политических высказываний, на которые всегда был щедр.

НВ вспоминает самые известные высказывания Кравчука за все годы независимости.



1. «Имеем то, что имеем» ("Маємо те, що маємо").

После 30 лет независимости Украины о точном первоисточнике этой фразы идут споры, однако считается, что Леонид Кравчук сказал ее в начале 90-х в одном из интервью. То были годы первого в Украине парламентского кризиса, который в итоге привел к внеочередным президентским выборам и избранию Леонида Кучмы. Фраза, которой Кравчук охарактеризовал сложную политическую ситуацию в стране, впоследствии быстро стала «народной», а в 2002 году дала название автобиографической книге первого президента (Маємо те, що маємо: Спогади і роздуми). «В ней идет речь о том, что мы имели, что имеем, и можем ли иметь лучшее, ведь заслуживаем гораздо большего, чем имеем», — комментировал тогда свои мемуары Леонид Кравчук.

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2. «Как изменили большевистскую систему? Все захотели. […] Я пришел и сказал: я в той системе больше жить не хочу. Я подписал о запрете КПУ документ, я подписал все документы о независимой Украине и стал человеком, который любит свою землю. Что тут особенного? Если человек почувствует, что дороги назад нет, он принимает исторические решения».

Такой «рецепт» развала СССР Кравчук озвучил в 2011 году в эфире Шустер Live, комментируя возможность изменения и усовершенствования политической и судебной систем в Украине при президенте Викторе Януковиче.

3. «Независимость пришла в Украину неожиданно — прилетел Кравчук и привез ее на тарелочке с голубой каемочкой».

Кравчук любил подчеркивать свое участие в подписании Беловежских соглашений (декабрь 1991 года), которые зафиксировали прекращение существования СССР. Приведенная цитата — из интервью журналу Корресподент 2006 года, которое Кравчук дал изданию к 15-летию тех событий в Беларуси. Их он считал «эпохальными» и обижался, что «историческое значение беловежских событий в демократизации пространства бывшего СССР по-настоящему не оценено».

4. «Я буду говорить с кем угодно, но я никогда не подпишу документ, который навредит Украине. Те ультра-патриоты, которые меня критикуют, что я с кем-то говорю, уже подписали Минские договоренности, где мы до сегодняшнего дня не можем занять точную и понятную позицию».

Так в августе 2020 года Леонид Кравчук прокомментировал свое назначение главой украинской делегации в минской ТКГ по Донбассу. За свою склонность договариваться со всеми сторонами, менять политические лагеря и искать закулисные компромиссы первый президент Украины годами носил прозвище «Хитрый Лис», а также был героем классического анекдота первых лет независимости (в котором на предложение взять зонтик в дождь отвечал: «Ничего, я как-то между капельками»).

5. «Самая большая ошибка Януковича в том, что он согласился быть президентом».

Такую оценку Кравчук дал через несколько лет после Революции достоинства, в интервью Дмитрию Гордону в феврале 2017 года. Тогда же он заявил, что «стыдно должно быть украинскому народу за то, кого он выбирал». «Я не голосовал за Виктора Федоровича и поэтому особого стыда не чувствую», — добавил первый президент Украины.

6. «Целуйтесь, но не ложитесь в постель. Не идите в чужой дом — имейте свою квартиру. Вот какой должна быть политика. Придет время — и Россия скупит Украину. Тогда она предложит уже более жесткие формы объединения».

В 2010 году Леонид Кравчук именно так оценивал риски украинско-российских отношений, предостерегая от чрезмерного сближения с Москвой. Хотя в начале 1990-х он отстаивал необходимость особых отношений Украины, России и Беларуси, заявив в телеинтервью еще до развала СССР: «Есть много у нас республик. Но есть три республики, Россия, Украина и Беларусь. Не исключая других республик — со всеми у нас крепкие, мощные связи, — но мне бы хотелось, чтобы пример таких связей, как это было всегда в истории, показали эти три республики».

7. «Нам не надо забирать Крым, он сам к нам придет. Потому что Россия все больше показывает свою неспособность управлять им».

Весной 2018 года Леонид Кравчук предположил, что такой вариант возвращения Крыма возможен, хотя ранее придерживался противоположного мнения. В 2016 году в интервью 5 каналу он заявлял: «Я когда слышу, как наши лидеры говорят: „Да мы вернем, Крым — наш“, — ну для чего обманывать самих себя и украинский народ? Не вернем из-за лучшей жизни в Украине, не будет никогда того, чтобы Крым сказал: „Мы пойдем обратно в Украину“. Россия не позволит».

8. «Не надо думать, что такой плохой [только] Путин. Он действительно своеобразный человек, воспитанный в кагебистских кабинетах. Но думают так, как Путин, и думали так, как Путин, большинство российских руководителей».

Такую оценку российской политической элите и хозяину Кремля Леонид Кравчук дал в 2016 году в интервью 5 каналу.

9. «Оружие почищено и готово. Буду стрелять до последнего — пока руки оружие будут держать и пока видеть врага буду. Я его, сукиного сына, к себе не приглашал. Сам пришел. Я его убью. Что будет дальше? Мне не интересно, но я его убью».

В апреле 2021 года, когда Россия стянула рекордное количество войск к границам Украины, Кравчук в эфире телеканала Украина 24 именно так прокомментировал угрозу полномасштабного вторжения Москвы. В 2019 году в интервью журналу НВ первый президент рассказывал, что забота о личной безопасности для него давно стала привычкой. Отвечая на блиц-вопрос о том, чего он боится, бывший политик сказал: «Ничего не боюсь. Я уже очень давно сплю с оружием и даже свою охрану предупредил, что если ко мне кто-то захочет прийти ночью в гости, то стреляю на поражение. Я незваным гостям не рад. Кравчук не уточнил, с каким именно оружием он привык спать, однако своей дорогой покупкой за последние десять лет назвал ружье фирмы Merkel.

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10. «Если кому-то в Кремле придет в голову безумная мысль напасть на Украину, я убежден, что Европа с Украиной, мир, США с Украиной, и это будет последний гвоздь для России».

Этот комментарий Кравчук, озвученный в эфире телеканала Украина 24 в апреле 2021-го, только обсуждаемой тогда возможности вторжения РФ после семи лет войны на Донбассе. Тогда политик отметил, что поделился таким своим мнением с российским представителем в ТКГ Борисом Грызловым.



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