«Нападение на Украину будет последним гвоздем для РФ». 10 цитат Леонида Кравчука — о развале СССР, имидже «хитрого лиса», России и войне

10 мая, 21:20
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Леонид Кравчук подарил Украине немало политических афоризмов (Фото:leonid-kravchuk.com.ua)

Леонид Кравчук подарил Украине немало политических афоризмов (Фото:leonid-kravchuk.com.ua)

Леонид Кравчук, умерший 10 мая, останется в украинской истории не только первым президентом и одним из ключевых действующих лиц распада СССР, но и автором десятков неординарных политических высказываний, на которые всегда был щедр.

НВ вспоминает самые известные высказывания Кравчука за все годы независимости.

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1. «Имеем то, что имеем» ("Маємо те, що маємо").

После 30 лет независимости Украины о точном первоисточнике этой фразы идут споры, однако считается, что Леонид Кравчук сказал ее в начале 90-х в одном из интервью. То были годы первого в Украине парламентского кризиса, который в итоге привел к внеочередным президентским выборам и избранию Леонида Кучмы. Фраза, которой Кравчук охарактеризовал сложную политическую ситуацию в стране, впоследствии быстро стала «народной», а в 2002 году дала название автобиографической книге первого президента (Маємо те, що маємо: Спогади і роздуми). «В ней идет речь о том, что мы имели, что имеем, и можем ли иметь лучшее, ведь заслуживаем гораздо большего, чем имеем», — комментировал тогда свои мемуары Леонид Кравчук.

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2. «Как изменили большевистскую систему? Все захотели. […] Я пришел и сказал: я в той системе больше жить не хочу. Я подписал о запрете КПУ документ, я подписал все документы о независимой Украине и стал человеком, который любит свою землю. Что тут особенного? Если человек почувствует, что дороги назад нет, он принимает исторические решения».

Такой «рецепт» развала СССР Кравчук озвучил в 2011 году в эфире Шустер Live, комментируя возможность изменения и усовершенствования политической и судебной систем в Украине при президенте Викторе Януковиче.

3. «Независимость пришла в Украину неожиданно — прилетел Кравчук и привез ее на тарелочке с голубой каемочкой».

Кравчук любил подчеркивать свое участие в подписании Беловежских соглашений (декабрь 1991 года), которые зафиксировали прекращение существования СССР. Приведенная цитата — из интервью журналу Корресподент 2006 года, которое Кравчук дал изданию к 15-летию тех событий в Беларуси. Их он считал «эпохальными» и обижался, что «историческое значение беловежских событий в демократизации пространства бывшего СССР по-настоящему не оценено».

4. «Я буду говорить с кем угодно, но я никогда не подпишу документ, который навредит Украине. Те ультра-патриоты, которые меня критикуют, что я с кем-то говорю, уже подписали Минские договоренности, где мы до сегодняшнего дня не можем занять точную и понятную позицию».

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Так в августе 2020 года Леонид Кравчук прокомментировал свое назначение главой украинской делегации в минской ТКГ по Донбассу. За свою склонность договариваться со всеми сторонами, менять политические лагеря и искать закулисные компромиссы первый президент Украины годами носил прозвище «Хитрый Лис», а также был героем классического анекдота первых лет независимости котором на предложение взять зонтик в дождь отвечал: «Ничего, я как-то между капельками»).

5. «Самая большая ошибка Януковича в том, что он согласился быть президентом».

Такую оценку Кравчук дал через несколько лет после Революции достоинства, в интервью Дмитрию Гордону в феврале 2017 года. Тогда же он заявил, что «стыдно должно быть украинскому народу за то, кого он выбирал». «Я не голосовал за Виктора Федоровича и поэтому особого стыда не чувствую», — добавил первый президент Украины.

6. «Целуйтесь, но не ложитесь в постель. Не идите в чужой дом — имейте свою квартиру. Вот какой должна быть политика. Придет время — и Россия скупит Украину. Тогда она предложит уже более жесткие формы объединения».

В 2010 году Леонид Кравчук именно так оценивал риски украинско-российских отношений, предостерегая от чрезмерного сближения с Москвой. Хотя в начале 1990-х он отстаивал необходимость особых отношений Украины, России и Беларуси, заявив в телеинтервью еще до развала СССР: «Есть много у нас республик. Но есть три республики, Россия, Украина и Беларусь. Не исключая других республик — со всеми у нас крепкие, мощные связи, — но мне бы хотелось, чтобы пример таких связей, как это было всегда в истории, показали эти три республики».

7. «Нам не надо забирать Крым, он сам к нам придет. Потому что Россия все больше показывает свою неспособность управлять им».

Весной 2018 года Леонид Кравчук предположил, что такой вариант возвращения Крыма возможен, хотя ранее придерживался противоположного мнения. В 2016 году в интервью 5 каналу он заявлял: «Я когда слышу, как наши лидеры говорят: „Да мы вернем, Крым — наш“, — ну для чего обманывать самих себя и украинский народ? Не вернем из-за лучшей жизни в Украине, не будет никогда того, чтобы Крым сказал: „Мы пойдем обратно в Украину“. Россия не позволит».

8. «Не надо думать, что такой плохой [только] Путин. Он действительно своеобразный человек, воспитанный в кагебистских кабинетах. Но думают так, как Путин, и думали так, как Путин, большинство российских руководителей».

Такую оценку российской политической элите и хозяину Кремля Леонид Кравчук дал в 2016 году в интервью 5 каналу.

9. «Оружие почищено и готово. Буду стрелять до последнего — пока руки оружие будут держать и пока видеть врага буду. Я его, сукиного сына, к себе не приглашал. Сам пришел. Я его убью. Что будет дальше? Мне не интересно, но я его убью».

В апреле 2021 года, когда Россия стянула рекордное количество войск к границам Украины, Кравчук в эфире телеканала Украина 24 именно так прокомментировал угрозу полномасштабного вторжения Москвы. В 2019 году в интервью журналу НВ первый президент рассказывал, что забота о личной безопасности для него давно стала привычкой. Отвечая на блиц-вопрос о том, чего он боится, бывший политик сказал: «Ничего не боюсь. Я уже очень давно сплю с оружием и даже свою охрану предупредил, что если ко мне кто-то захочет прийти ночью в гости, то стреляю на поражение. Я незваным гостям не рад. Кравчук не уточнил, с каким именно оружием он привык спать, однако своей дорогой покупкой за последние десять лет назвал ружье фирмы Merkel.

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10. «Если кому-то в Кремле придет в голову безумная мысль напасть на Украину, я убежден, что Европа с Украиной, мир, США с Украиной, и это будет последний гвоздь для России».

Этот комментарий Кравчук, озвученный в эфире телеканала Украина 24 в апреле 2021-го, только обсуждаемой тогда возможности вторжения РФ после семи лет войны на Донбассе. Тогда политик отметил, что поделился таким своим мнением с российским представителем в ТКГ Борисом Грызловым.

Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Леонид Кравчук История Украины Цитаты Распад СССР Сюжет НВ

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