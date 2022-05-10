Умер первый президент Украины Леонид Кравчук 10 мая, 20:22 Цей матеріал також доступний українською Леонид Кравчук (Фото:НВ)

Во вторник, 10 мая, умер первый президент Украины Леонид Кравчук, сообщают СМИ.

Обновлено в 21:04. Издание Гордон со ссылкой на членов семьи Кравчука также сообщает о смерти первого президента Украины.

Обновлено в 20:33. Бывший уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба также подтвердил, что Кравчук умер.

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В частности, эту информацию подтвердили изданию Бабель и LB.ua

Кравчуку было 89 лет. 8 декабря 1991 года от имени Украины он подписал Беловежские соглашения о прекращении существования СССР.

Летом 2021 года сообщалось, что Леонид Кравчук находится в коме в немецкой клинике после операции на сердце, но в сентябре он частично пришел в сознание и стал узнавать людей.

В последнее время Кравчук возглавлял украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.

1 декабря 1991 года Леонид Кравчук был избран президентом Украины на первых президентских выборах, набрав 61,6% голосов.

На досрочных президентских выборах 1994 (на проведение которых он согласился под давлением массовых беспорядков летом 1993) во втором туре проиграл Леониду Кучме, набрал 45,1% голосов.

Леонид Макарович в 2001 году получил звание Героя Украины, в 2020-м стал Человеком года премии Celebrity Awards. Был почетным доктором Киево-Могилянской академии. Написал более 10 книг о своем опыте в политике, был автором более 500 статей. Увлекался шахматами, футболом.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022-го от имени бывших президентов Кравчука, Кучмы и Ющенко было обнародовано заявление со словами поддержки соотечественников. «Все вместе мы победим. Мы выстоим. Россия заплатит за свои преступления. Слава Украине! Героям слава!» — говорилось в обращении.

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