В Киеве прощаются с Леонидом Кравчуком 17 мая, 11:50 Цей матеріал також доступний українською Церемония прощания с Леонидом Кравчуком проходит в Украинском доме в центре Киева (Фото:Суспільне)

Во вторник, 17 мая, в Киеве прощаются с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком.

Как сообщает Суспільне, церемония прощания проходит в Украинском доме на Европейской площади в центре украинской столицы. Гроб с телом Кравчука сопровождал почетный караул.

Видео дня

Сейчас с ним прощаются родные.

Попрощаться с Кравчуком пришли министр культуры Александр Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко, а также украинские бизнесмены Игорь и Григорий Суркисы.

Фото: ТСН

Фото: ТСН

Фото: Суспільне

Политика похоронят на Байковом кладбище.

Леонид Кравчук умер 10 мая в возрасте 88 лет.

В июне 2021 года Кравчук перенес операцию на сердце и вынужденно прекратил политическую деятельность. Несколько месяцев он находился в реанимации, затем проходил реабилитацию.





Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.