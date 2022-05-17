В Киеве прощаются с Леонидом Кравчуком

17 мая, 11:50
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Церемония прощания с Леонидом Кравчуком проходит в Украинском доме в центре Киева (Фото:Суспільне)

Церемония прощания с Леонидом Кравчуком проходит в Украинском доме в центре Киева (Фото:Суспільне)

Во вторник, 17 мая, в Киеве прощаются с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком.

Как сообщает Суспільне, церемония прощания проходит в Украинском доме на Европейской площади в центре украинской столицы. Гроб с телом Кравчука сопровождал почетный караул.

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Сейчас с ним прощаются родные.

Попрощаться с Кравчуком пришли министр культуры Александр Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко, а также украинские бизнесмены Игорь и Григорий Суркисы.

ТСН
Фото: ТСН
ТСН
Фото: ТСН
Суспільне
Фото: Суспільне

Политика похоронят на Байковом кладбище.

Леонид Кравчук умер 10 мая в возрасте 88 лет.

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В июне 2021 года Кравчук перенес операцию на сердце и вынужденно прекратил политическую деятельность. Несколько месяцев он находился в реанимации, затем проходил реабилитацию.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Киев Леонид Кравчук Похороны

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