«Черный день». Верховный Суд отреагировал на задержание Князева по делу о взятке в 2,7 млн долларов 16 мая, 15:43 Всеволод Князев (Фото:Верховный Суд / Facebook)

Пленум Верховного Суда во вторник, 16 мая, сделал заявление по поводу данных НАБУ и САП о взятке главе суда Всеволоду Князеву в 2,7 млн долларов.

Как сообщает пресс-служба в Facebook, Верховный Суд «берет на себя полную ответственность за события, происходящие в связи с вероятными коррупционными деяниями его отдельных представителей». Там заявили, что каждое коррупционное преступление должно быть наказано, а объективное расследование позволит «как можно быстрее установить истину и восстановить справедливость.

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В суде добавили, что судьи и работники ВС сотрудничают со следствием.



«Судьи Верховного Суда в шоке от указанных событий… вынуждены констатировать, что коррупционные деяния в судах любых звеньев, а тем более в ВС, наносят непоправимый ущерб репутации и доверию к суду, уничтожают авторитет правосудия. Верховный Суд действует и будет действовать по принципу самоочищения, принимая все необходимые меры. Это черный день в истории суда. Мы должны быть достойными и выдержать этот удар», — сказано в заявлении.

В 15:30 пленум Верховного Суда начал обсуждать выражение недоверия Князеву.

Вечером 15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного Суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $2,7 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП.

Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением высшего должностного лица в судебной ветви власти за время работы НАБУ и САП.

По словам Кривоноса, правоохранители зафиксировали контакты владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной деятельности. Речь шла о договоренности о неправомерной выгоде чиновникам суда «за принятие нужного для этого предпринимателя решения».

«Адвокатское объединение выступало посредником между руководством суда и теми, кто хотел за неправомерную выгоду решить свои вопросы в суде. Это касалось не только Верховного Суда, но и большинства судов на территории Украины», — заявили представители САП.



Правоохранители также проверяют другие факты получения взяток судьями Верховного Суда.

В апреле 2023 года Верховный Суд оставил за компанией Жеваго 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината в судебной тяжбе, которая длилась с 2005 года.

Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке.

Князева избрали главой Верховного Суда в конце октября 2021 года. С 2017-го он занимал должность судьи и секретаря Верховной палаты ВС.