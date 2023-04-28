Зеленский назначил Венедиктову послом в еще одну страну по совместительству 28 апреля, 15:55 Ирина Венедиктова (Фото:Ирина Венедиктова/Facebook)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 28 апреля, назначил бывшего генерального прокурора, посла в Швейцарии Ирину Венедиктову послом в Лихтенштейне по совместительству.

Указ опубликован на сайте главы государства.

Венедиктова стала послом в Швейцарии 17 ноября 2022 года. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал представление президенту на назначение экс-генпрокурора послом в Швейцарии в начале августа 2022 года. Он говорил, что Венедиктова «имеет компетенции» для работы послом и «может себя проявить на международном треке».

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Верховная Рада уволила Венедиктову с поста генпрокурора по представлению Зеленского после ее отстранения от должности 17 июля.

По словам президента, он принял решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов. Сама Венедиктова говорила, что в ее Офисе генпрокурора не было коллаборантов.

Новым генпрокурором стал народный депутат от президентской фракции Слуга народа, глава комитета по правовой политике Андрей Костин.

26 апреля президент также подписал указ о назначении бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина послом Украины в Китае.