Зеленский назначил экс-главу Минстратегпрома послом Украины в Китае 26 апреля, 15:42 Павел Рябикин (Фото:Владимира Федотова / NV)

Президент Владимир Зеленский в среду, 26 апреля, назначил бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина послом Украины в Китае.

Указ опубликован на сайте главы государства.

Глава МИД Дмитрий Кулеба в середине марта говорил, что Украина уже определилась с кандидатурой посла в Китае.

Верховная Рада отправила Рябикина в отставку 20 марта. Министром вместо него стал бывший глава Укрзализныци Александр Камышин.

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Павел Рябикин возглавил Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности 4 ноября 2021 года. Перед этим он возглавлял Государственную таможенную службу, а также руководил аэропортом Борисполь.

Посол Украины в КНР Сергей Камышев умер от обширного инфаркта 14 февраля 2021 года в возрасте 64 лет. Он возглавлял украинское посольство в Пекине с 2004 по 2009 год, в октябре 2019 года президент Владимир Зеленский повторно назначил дипломата на этот пост.

В среду, 26 апреля, Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.

Спикер МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что инициатором переговоров была украинская сторона. По ее словам, Китай направит в Украину и другие страны специального представителя правительства КНР по делам Евразии для «углубленной коммуникации со всеми сторонами относительно политического урегулирования» полномасштабной войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».