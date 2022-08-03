Кулеба подписал представление на назначение Венедиктовой послом в Швейцарии

3 августа, 10:02
Ирина Венедиктова (Фото:Ирина Венедиктова/Facebook)

Ирина Венедиктова (Фото:Ирина Венедиктова/Facebook)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал представление президенту Владимиру Зеленскому на назначение бывшего генпрокурора Ирины Венедиктовой послом Украины в Швейцарии. По словам главы внешнеполитического ведомства, она может проявить себя на «международном треке».

«Да, я подписал представление на назначение госпожи Венедиктовой послом в Швейцарии», — сказал Кулеба в интервью Укринформу.

Глава МИД рассказал, что эта идея родилась «в кругу нескольких людей — сидели, обсуждали и была найдена такая опция».

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Он считает, что Венедиктова «имеет компетенции» для работы послом.

«Ее работа с международными партнерами в последние месяцы показала, что она может себя проявить на международном треке», — отметил глава МИД.

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Верховная Рада уволила Венедиктову с поста генпрокурора по представлению президента Владимира Зеленского после ее отстранения от занимаемой должности 17 июля.

По словам Зеленского, он принял решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов.

https://www.youtube.com/embed/ZjM1e27KpyY

Новым генпрокурором стал народный депутат от президентской фракции Слуга народа, глава комитета по правовой политике Андрей Костин.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Швейцария Дмитрий Кулеба Ирина Венедиктова

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