Кулеба подписал представление на назначение Венедиктовой послом в Швейцарии
Ирина Венедиктова (Фото:Ирина Венедиктова/Facebook)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал представление президенту Владимиру Зеленскому на назначение бывшего генпрокурора Ирины Венедиктовой послом Украины в Швейцарии. По словам главы внешнеполитического ведомства, она может проявить себя на «международном треке».
«Да, я подписал представление на назначение госпожи Венедиктовой послом в Швейцарии», — сказал Кулеба в интервью Укринформу.
Глава МИД рассказал, что эта идея родилась «в кругу нескольких людей — сидели, обсуждали и была найдена такая опция».
Он считает, что Венедиктова «имеет компетенции» для работы послом.
«Ее работа с международными партнерами в последние месяцы показала, что она может себя проявить на международном треке», — отметил глава МИД.
Верховная Рада уволила Венедиктову с поста генпрокурора по представлению президента Владимира Зеленского после ее отстранения от занимаемой должности 17 июля.
По словам Зеленского, он принял решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов.
Новым генпрокурором стал народный депутат от президентской фракции Слуга народа, глава комитета по правовой политике Андрей Костин.
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