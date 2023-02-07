Игорь Клименко стал главой МВД Украины

7 февраля, 11:47
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Игорь Клименко (Фото:Александр Медведев/NV)

Игорь Клименко (Фото:Александр Медведев/NV)

Верховная Рада назначила Игоря Клименко главой Министерства внутренних дел во вторник, 7 февраля.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За кандидатуру Клименко выступил 321 депутат. Ранее ее поддержал комитет Рады.

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Клименко назначили исполнять обязанности министра внутренних дел 18 января после гибели бывшего главы МВД Дениса Монастырского в авиакатастрофе в Броварах. Ранее он был руководителем Нацполиции Украины.

Видео дня

Также 7 февраля Рада назначила Василия Малюка главой СБУ.

https://www.youtube.com/watch?v=08lWy8Jx7yw
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Верховная Рада МВД Украины Игорь Клименко

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