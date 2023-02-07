Игорь Клименко стал главой МВД Украины 7 февраля, 11:47 Игорь Клименко (Фото:Александр Медведев/NV)

Верховная Рада назначила Игоря Клименко главой Министерства внутренних дел во вторник, 7 февраля.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За кандидатуру Клименко выступил 321 депутат. Ранее ее поддержал комитет Рады.



Клименко назначили исполнять обязанности министра внутренних дел 18 января после гибели бывшего главы МВД Дениса Монастырского в авиакатастрофе в Броварах. Ранее он был руководителем Нацполиции Украины.



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Также 7 февраля Рада назначила Василия Малюка главой СБУ.

