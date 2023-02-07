Рада назначила Василия Малюка главой СБУ 7 февраля, 11:11 Василий Малюк (Фото:СБУ/Facebook)

Верховная Рада назначила Василия Малюка главой Службы безопасности Украины во вторник, 7 февраля.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Накануне президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Малюка парламенту. Комитеты Рады поддержали ее, а также кандидатуру Игоря Клименко на должности глав СБУ и МВД.

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Малюк временно исполнял обязанности главы Службы безопасности с 18 июля 2022 года после того, как Зеленский устранил с должности Ивана Баканова. До этого он был первым заместителем органа.

После масштабных обысков и вручения подозрений 1 февраля Малюк заявил, что цель СБУ — «борьба с внутренним врагом». По его словам, это только первый этап «комплексной и системной работы» и СБУ останавливаться не планирует.

