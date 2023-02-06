Клименко о Гвардии наступления: Мы готовимся к освобождению украинских территорий, а не к обороне
Набор в штурмовые бригады будет длиться 60 дней (Фото:Генштаб)
Украина формирует штурмовые бригады в Гвардии наступления для освобождения временно оккупированных территорий, а не для обороны, сообщил и.о. министра внутренних дел Игорь Клименко.
«Пока наши ребята, Вооруженные силы, охраняют наши рубежи, мы готовимся к освобождению наших территорий, в том числе и при помощи штурмовых бригад, которые мы создаем. Это бригады наступления», — сказал он в эфире телемарафона.
Он добавил, что для Гвардии наступления нужны медики, снайперы, минометчики, артиллеристы.
По его словам, набор в штурмовые бригады будет длиться 60 дней, а с каждым добровольцем будет проводиться собеседование. Также будет проверяться здоровье, физические и ментальные способности.
Президент Владимир Зеленский 30 января заявил, что Украина будет разбивать вражеские войска и готовить свое большое контрнаступление.