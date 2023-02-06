Клименко о Гвардии наступления: Мы готовимся к освобождению украинских территорий, а не к обороне

6 февраля, 22:06
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Набор в штурмовые бригады будет длиться 60 дней (Фото:Генштаб)

Набор в штурмовые бригады будет длиться 60 дней (Фото:Генштаб)

Украина формирует штурмовые бригады в Гвардии наступления для освобождения временно оккупированных территорий, а не для обороны, сообщил и.о. министра внутренних дел Игорь Клименко.

«Пока наши ребята, Вооруженные силы, охраняют наши рубежи, мы готовимся к освобождению наших территорий, в том числе и при помощи штурмовых бригад, которые мы создаем. Это бригады наступления», — сказал он в эфире телемарафона.

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Он добавил, что для Гвардии наступления нужны медики, снайперы, минометчики, артиллеристы.

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По его словам, набор в штурмовые бригады будет длиться 60 дней, а с каждым добровольцем будет проводиться собеседование. Также будет проверяться здоровье, физические и ментальные способности.

Президент Владимир Зеленский 30 января заявил, что Украина будет разбивать вражеские войска и готовить свое большое контрнаступление.

https://www.youtube.com/embed/8lIJpmV-a64
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия МВД Украины Наступление Игорь Клименко

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