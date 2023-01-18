Мы выполним все задачи и планы Монастырского — и.о. главы МВД Клименко 18 января, 21:04 Игорь Клименко (Фото:Національна поліція України / Facebook)

Исполняющий обязанности министра внутренних дел, глава Нацполиции Украины Игорь Клименко рассказал, как ведомство будет работать после гибели главы МВД Дениса Монастырского в авиакатастрофе в Броварах.

В эфире телемарафона в среду, 18 января, Клименко выразил соболезнования родным и близким погибших.



«Морально приходить в себя мы будем еще долго, в то же время — мы должны собраться, чтобы обеспечить безопасность граждан и защиту страны… Все подразделения МВД покажут свою работу, обеспечат безопасность государству. Те слова министра Монастырского, что МВД — это министерство безопасности, мы будем нести и дальше, выполним все его задачи и планы», — сказал он.



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Отвечая на вопрос, безопасно ли было руководству МВД лететь в одном вертолете, Клименко отметил, что во время войны руководители всех уровней рискуют.

«Мы должны знать, что происходит на фронте, в прифронтовых областях. Мы должны знать, как служат наши подчиненные и каковы нужды наших граждан, как их защитить… Поэтому министр Монастырский и первый заместитель Енин очень часто находились на фронте и не боялись. К сожалению, эта трагедия должна нам показать, что война продолжается. Не было бы войны, не было бы этой катастрофы, мы бы мирно работали», — добавил и.о. министра.

Крушение вертолета в Броварах: что известно

Вертолет ГСЧС с руководством МВД на борту потерпел крушение в жилом квартале Броваров Киевской области утром 18 января. Он упал возле детского сада и жилого многоэтажного дома.

По состоянию на 15:45 поисково-спасательные работы закончены, известно о 14 погибших, среди которых один ребенок. 25 человек пострадали, в том числе 11 детей. В Броварах объявлен трехдневный траур.

Погибли все девять человек, которые находились в вертолете: шесть членов оперативной группы МВД, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа. Они летели в командировку одну из «горячих точек» в Харьковской области.

Причины катастрофы пока не известны. СБУ рассматривает три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

В ГСЧС сообщили, что разбился переданный Францией вертолет ЕС-225 Super Puma ( бортовый номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, подчеркнули в ведомстве.

бортовый номер 54), часто используемый для транспортировки личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций. Экипаж был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолете этой модели, подчеркнули в ведомстве. Временно исполняющим обязанности главы МВД стал руководитель Нацполиции Игорь Клименко.