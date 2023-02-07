Комитеты Рады поддержали кандидатуры Малюка и Клименко на должности глав СБУ и МВД

7 февраля, 10:36
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Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук/NV)

Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук/NV)

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал назначение Василия Малюка на должность главы СБУ. Также правоохранительный комитет рекомендовал Игоря Клименко назначить министром внутренних дел Украины.

Об этом сообщается в заключении комитета ВР и в Telegram-канале нардепа от фракции Европейская солидарность Алексея Гончаренко.

6 февраля президент Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении Малыша главой СБУ. Также в этот же день было зарегистрировано представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Клименко министром внутренних дел Украины.

Видео дня

С 18 июля Малюк исполнял обязанности главы СБУ после увольнения Ивана Баканова.

Игорь Клименко исполняет обязанности министра внутренних дел после гибели в авиакатастрофе в Броварах бывшего главы МВД Дениса Монастырского.

Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Верховная Рада МВД Украины Игорь Клименко Василий Малюк

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