Комитеты Рады поддержали кандидатуры Малюка и Клименко на должности глав СБУ и МВД
Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук/NV)
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал назначение Василия Малюка на должность главы СБУ. Также правоохранительный комитет рекомендовал Игоря Клименко назначить министром внутренних дел Украины.
Об этом сообщается в заключении комитета ВР и в Telegram-канале нардепа от фракции Европейская солидарность Алексея Гончаренко.
6 февраля президент Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении Малыша главой СБУ. Также в этот же день было зарегистрировано представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Клименко министром внутренних дел Украины.
С 18 июля Малюк исполнял обязанности главы СБУ после увольнения Ивана Баканова.
Игорь Клименко исполняет обязанности министра внутренних дел после гибели в авиакатастрофе в Броварах бывшего главы МВД Дениса Монастырского.