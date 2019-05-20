Готовы или нет. Как в Раде реагируют на решение Зеленского о роспуске 20 мая, 18:06 4827 Сюжет Цей матеріал також доступний українською president.gov.ua Зеленский объявил о роспуске Рады в своей речи по случаю инаугурации president.gov.ua

20 мая президент Украины Владимир Зеленский сразу после принятия присяги заявил в своей речи, что распускает Верховную Раду через два месяца.

Он также призвал парламент за этот срок отменить неприкосновенность депутатов и судей, ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение и уволить глав силовых структур — СБУ, ГПУ и Минобороны. Владимир Зеленский уже пригласил глав фракций на консультации о роспуске парламента — встреча должна состояться в 10:00 21 мая в Администрации президента. Рассказываем о реакции на решение Зеленского.

Блок Петра Порошенко

Блок Петра Порошенко официально прокомментировал роспуск Верховной Рады.

«Партия БПП Солидарность готова как к плановым выборам в Верховную Раду, так и к досрочным выборам. Мы готовы к выборам организационно и содержательно», — говорится в заявлении политической силы.

В то же время, в партии отметили, что право президента досрочно прекращать полномочия парламента должно реализовываться в полном соответствии с Конституцией.

«Демократия — это процедуры, отсутствие процедуры — это авторитаризм. Президент имеет право распускать Верховную Раду, но это право не является безусловным и должно соответствовать Конституции», — подчеркнули в БПП.

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Самопомич

Лидер фракции Самопомич Олег Березюк заявил, что решение Зеленского о роспуске Рады — политико-правовое, и демократ не должен бояться выборов. «Мы должны увидеть указ, после которого через несколько дней ЦИК должен объявить выборы — досрочные выборы должны быть 21 или 27 июля», — добавил Березюк.

Народный фронт

В официальном заявлении Народного фронта сказано, что «заявление президента Зеленского о роспуске парламента является исключительно политическим решением и не имеет ничего общего ни с правом, ни с Конституцией».

В то же время, в Народном фронте отметили, что примут участие в досрочных выборах в Раду, назвав их «сомнительными».

В партии добавили, что в инаугурационной речи Зеленского «не было ничего о повестке дня изменений в стране, а только о том, как на волне временной популярности зайти в Верховную Раду».

«Этим и обусловлено решение президента о досрочных выборах», — считают в политсиле.

Батькивщина

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко заявила, что поддерживает решение Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

В то же время она добавила, что нынешний парламент должен «уйти красиво» — безотлагательно принять новый закон о выборах, изменить всех руководителей силовых ведомств: генпрокурора, главу СБУ, министра обороны.

Также парламент, по словам Тимошенко, должен принять закон о наказании за незаконное обогащение и снизить «тарифы на все».

Гражданская позиция

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко заявил, что поддерживает роспуск Верховной Рады.

«Роспуск Рады и досрочные выборы поддерживаем. Мы к ним готовы и примем участие», — заявил он на своей странице в Facebook.

Гриценко добавил, что новой Раде и новому правительству нужно новое качество — профессионализм и честность."Тогда наша страна действительно получит шанс. Ждем указа с датой голосования", — говорится в его сообщении.

Партия Голос Святослава Вакарчука

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук в эфире Радио НВ заявил, что перед роспуском Верховной Рады необходимо сменить избирательную систему — она должна быть пропорциональной с открытыми списками.

«Мне кажется, гораздо важнее сначала изменить избирательное законодательство и провести выборы по системе пропорциональных, но открытых списков, где учитывались бы реальные желания людей видеть тех или иных депутатов», — сказал Вакарчук.

Также он подчеркнул, что его партия готова и к досрочным, и к очередным выборам в Верховную Раду.

Аналогичое заявление появилось на странице партии Голос в Twitter.

Оппозиционная платформа — За життя

В Оппозиционной платформе — За життя довольны заявлением Зеленского о роспуске Рады, заявил нардеп Юрий Бойко."Сегодня мы рады, что есть объявление о роспуске Верховной Рады, потому что не может парламент с уровнем доверия населения 4% делать законодательные акты, руководить страной", — сказал он. Бойко добавил, что его фракция была готова идти на досрочные выборы еще два года назад, когда, по его мнению, распалась парламентская коалиция. Еще один нардеп из Оппозиционной платформы — За життя Нестор Шуфрич отметил, что решение о роспуске Рады правильное по своей сути, а «по форме — надо смотреть». «Я бы сказал так: 50 на 50. Есть очень большие сомнения в отношении определения сроков, когда перестала существовать коалиция. Но это уже сегодня ответственность лично Зеленского. Я надеюсь, что советники президента дали ему достаточно оснований и аргументов для того, чтобы желание распустить парламент соответствовало Конституции. Я, по сути, поддерживаю решение о роспуске парламента», — подчеркнул он.

Оппозиционный блок

Глава Оппозиционного блока Александр Вилкул заявил, что эта политсила готова к выборам в любое время, сообщило агентство Интерфакс-Украина."Нам все равно, когда выборы. Мы к выборам готовы, у нас сильная программа, сильная команда", — заверил он журналистов.Вилкул добавил, что решение Зеленского было не юридическим, а политическим и «его принятие было очевидно еще пару недель назад».

Вице-спикер Рады Ирина Геращенко

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила на своей странице в Facebook, что решение Зеленского о роспуске парламента не конституционно.

«Выиграла — с десяток пари, что будет досрочный роспуск ВР, хоть это и не конституционно (но кто же на такие „мелочи“ обращает внимание в эпоху борьбы за лайки)», — говорится в ее сообщении.

Вице-премьер-министр Павел Розенко

Вице-премьер министр Павел Розенко заявил, что конституционность и целесообразность роспуска Верховной Рады остаются под вопросом. «Ну, тут же вопрос: для кого выгоден и целесообразен? Для Зеленского, очевидно, что роспуск выгоден и целесообразен. Меня волнует „выгодность и целесообразность“ такого шага для развития страны… И тут вопрос же конституционности/неконституционности этого решения», — сказал он.

Вице-премьер-министр и министр регионального развития Геннадий Зубко

Вице-премьер-министр и министр регионального развития Геннадий Зубко заверил, что политическое решение Владимира Зеленского о роспуске Рады не влияет на работу Кабинета Министров. «Кто бы ни делал каких призывов, это политический вопрос, потому что он никак не влияет на реальный ход вещей. Я хотел бы призвать всех: чтобы не вводить в заблуждение наших украинцев, понять, что и парламент, и правительство будут работать до тех пор, пока не примут присягу новые народные депутаты», — заявил Зубко.

Центризбирком

Секретарь Центризбиркома Наталия Бернацкая заявила, что после публикации Зеленским указа о роспуске Рады, избирательный процесс не сможет остановить ни одно судебное решение.«Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его. Как только будет обнародован указ (о роспуске Верховной Рады — ред.), со следующего дня мы будем уже в избирательном процессе», — сказала она журналистам.

НВ