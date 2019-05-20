В БПП заявили о готовности к досрочным выборам в Раду 20 мая, 15:14 907 Цей матеріал також доступний українською НВ Рада может обновиться уже летом НВ

Партия БПП Солидарность готова как к плановым, так и к досрочным выборам в Верховную Раду.

"Партия БПП Солидарность готова как к плановым выборам в Верховную Раду, так и к досрочным выборам. Мы готовы к выборам организационно и содержательно", - говорится в заявлении политической силы.В БПП отметили, что право президента досрочно прекращать полномочия парламента должно реализовываться в полном соответствии с Конституцией."Демократия — это процедуры, отсутствие процедуры — это авторитаризм. Президент имеет право распускать Верховную Раду, но это право не является безусловным и должно соответствовать Конституции", - уточнили в заявлении.Там также добавили, что партия готова защищать ценности и достижения, которые она отстаивала последние пять лет, в частности, интеграцию Украины в ЕС и НАТО.Напомним, Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.Он также заявил о роспуске Рады.В БПП отметили, что для роспуска Рады нужен указ президента. Там предположили, что досрочные выборы в парламент могут состояться уже 14 июля.В Оппозиционной платформе заявили, что довольны решением Зеленского.В ЦИК отметили, что ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс в случае его начала.