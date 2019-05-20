Вакарчук о роспуске Рады: Сначала нужно изменить избирательное законодательство
Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что перед роспуском Верховной Рады необходимо изменить избирательное законодательство Украины.
Выборы необходимо проводить по пропорциональной системе с открытыми списками, сообщил он в эфире Радио НВ.
«Мне кажется, гораздо важнее сначала изменить избирательное законодательство и провести выборы по системе пропорциональных, но открытых списков, где учитывались бы реальные желания людей видеть тех или иных депутатов», — сказал Вакарчук.
Также он подчеркнул, что его партия готова и к досрочным, и к очередным выборам в Верховную Раду.
По словам главы политсилы Голос, изменение закона о выборах станет подобием лакмусовой бумажки для новой власти и парламента.
«Это будет лакмус и для новой власти, и вообще для Верховной Рады — что для них важно, „шашечки или ехать?“. Потому что если мы говорим о настоящих изменениях, то надо менять избирательное законодательство и уверенно и сознательно идти на выборы», — поделился Вакарчук.
20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.
Выступая с обращением к народу Украины в сессионном зале парламента после церемонии инаугурации Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.
Позже новый президент пригласил глав фракций Рады на консультации во вторник, 21 мая, в Администрацию президента.
Напомним, 16 мая на Старокиевской горке в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.
По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения». В интервью Радио НВ он уточнил, что его решение является окончательным и на него «ничто не может повлиять».
Также Вакарчук представил свою команду. В неё вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющая обязанности главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.