Вакарчук о роспуске Рады: Сначала нужно изменить избирательное законодательство 20 мая, 15:39 2342 Цей матеріал також доступний українською НВ Святослав Вакарчук НВ

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что перед роспуском Верховной Рады необходимо изменить избирательное законодательство Украины.

Выборы необходимо проводить по пропорциональной системе с открытыми списками, сообщил он в эфире Радио НВ.

«Мне кажется, гораздо важнее сначала изменить избирательное законодательство и провести выборы по системе пропорциональных, но открытых списков, где учитывались бы реальные желания людей видеть тех или иных депутатов», — сказал Вакарчук.

Также он подчеркнул, что его партия готова и к досрочным, и к очередным выборам в Верховную Раду.

По словам главы политсилы Голос, изменение закона о выборах станет подобием лакмусовой бумажки для новой власти и парламента.

«Это будет лакмус и для новой власти, и вообще для Верховной Рады — что для них важно, „шашечки или ехать?“. Потому что если мы говорим о настоящих изменениях, то надо менять избирательное законодательство и уверенно и сознательно идти на выборы», — поделился Вакарчук.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Выступая с обращением к народу Украины в сессионном зале парламента после церемонии инаугурации Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.

Позже новый президент пригласил глав фракций Рады на консультации во вторник, 21 мая, в Администрацию президента.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горке в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения». В интервью Радио НВ он уточнил, что его решение является окончательным и на него «ничто не может повлиять».

Также Вакарчук представил свою команду. В неё вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющая обязанности главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.