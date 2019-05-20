Погоня за лайками: Геращенко считает роспуск Рады антиконституционным
20 мая, 15:14
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Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что решение о роспуске парламента является антиконституционным.
Геращенко выразила надежду, что «принципы и приоритеты» не изменятся с избранием нового состава Верховной Рады. Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.Перед этим он дал Раде два месяца, чтобы принять ряд неотложных законов, уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны.