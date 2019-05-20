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Погоня за лайками: Геращенко считает роспуск Рады антиконституционным

20 мая, 15:14
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Погоня за лайками: Геращенко считает роспуск Рады антиконституционным - фото

Iryna Gerashchenko / Facebook

Владимира Зеленского привели к присяге

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что решение о роспуске парламента является антиконституционным.

Об этом она написала в Facebook, комментируя инаугурацию президента Владимира Зеленского."Выиграла - с десяток пари, что будет досрочный роспуск ВР, хоть это и не конституционно (но кто же на такие «мелочи» обращает внимание в эпоху борьбы за лайки)", - сказала народный депутат.
Геращенко выразила надежду, что «принципы и приоритеты» не изменятся с избранием нового состава Верховной Рады.
Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.Перед этим он дал Раде два месяца, чтобы принять ряд неотложных законов, уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны.

Теги:   Ирина Геращенко Владимир Зеленский Верховная Рада

Спецтема   Зеленский — новый президент Выборы в Раду

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