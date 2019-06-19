Гибель Тымчука: во фракции нардепа не верят в версию несчастного случая Сегодня, 15:41 Цей матеріал також доступний українською uacrisis.org В Народном фронте не верят в то, что Тымчук погиб в результате несчастного случая uacrisis.org

Первый заместитель главы фракции Народный фронт Андрей Тетерук, комментируя гибель своего коллеги Дмитрия Тымчука, заявил, что не верит в версию несчастного случая.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, сообщает Укринформ.



«Он (Тымчук — ред.) с 2014 года вместе с коллегами очень тщательно, профессионально, качественно освещал агрессию Российской Федерации, участие военных — офицеров, генералов, подразделений российской регулярной армии — в агрессии против Украины. Все это дает основания считать, что мы будем иметь версию замаскированного убийства под самоубийство», — отметил Тетерук.

В то же время нардеп призвал правоохранительные органы провести тщательное расследование.

«И в случае, если мы будем иметь умышленное убийство нашего коллеги, я бы очень хотел, чтобы возмездие за это убийство было неизбежным всем тем, кто его заказал, кто его совершил», — заявил Тетерук.

Ранее стало известно, что в Киеве нашли мертвым нардепа от Народного фронта Дмитрия Тымчука.

По словам депутата от НФ Антона Геращенко, Тымчук смертельно ранил себяво время чистки наградного пистолета.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил, что среди версий следствия, в частности, убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.



Дмитрий Тымчук координировал группу Информационное сопротивление, руководил общественной организацией Центр военно-политических исследований.

Стал широко известен благодаря освещению аннексии Россией Крыма, а также агрессии РФ на Донбассе. Регулярно информировал о ситуации на оккупированных территориях.