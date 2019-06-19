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В том числе убийство. Правоохранители рассказали о версиях гибели нардепа Тымчука

Сегодня, 14:00
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В том числе убийство. Правоохранители рассказали о версиях гибели нардепа Тымчука - фото

пресс-служба Народного фронта

Правоохранители не исключают версию убийства Дмитрия Тымчука

Правоохранители рассматривают три версии гибели народного депутата, координатора группы Информационное сопротивление Дмитрия Тимчука.

Как сообщил Громадському директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, среди версий, в частности, убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

Он отметил, что сейчас на месте работает оперативно-следственная группа.

Ранее стало известно, что в Киеве нашли мертвым нардепа от Народного фронта Дмитрия Тымчука.

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По словам депутата от НФ Антона Геращенко, Тымчук смертельно ранил себя во время чистки наградного пистолета.

Дмитрий Тымчук координировал группу Информационное сопротивление, руководил общественной организацией Центр военно-политических исследований.

Стал широко известен благодаря освещению аннексии Россией Крыма, а также агрессии РФ на Донбассе. Регулярно информировал о ситуации на оккупированных территориях.

Теги:   Киев Дмитрий Тымчук

Спецтема   Погиб Дмитрий Тымчук

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