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Освещал российскую агрессию. Что известно о погибшем нардепе от Народного фронта Дмитрии Тымчуке

Сегодня, 14:02
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Освещал российскую агрессию. Что известно о погибшем нардепе от Народного фронта Дмитрии Тымчуке - фото

nfront.org.ua

Согласно сообщениям, Тымчук случайно погиб при чистке наградного оружия

19 июня 2019 года в Киеве погиб нардеп от Народного фронта и координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук.

Что известно о гибели нардепа

Агентство Интерфакс-Украина сообщило, что Тымчук погиб у себя дома. По словам собеседников агентства, предварительной рабочей версией следствия является то, что Тымчук застрелился при чистке наградного оружия — пистолета.

Нардеп от Народного фронта Антон Геращенко около 13:20 сообщил на своей странице в Twitter, что Тымчук "нанес себе смертельное ранение" при чистке пистолета «час назад».

Telegram канал The Newsroom сообщил, что о гибели Тымчука в полицию заявил «гражданин Копытько О.В.», который рассказал, что к нему обратилась жена Тымчука, которая за час до этого обнаружила в квартире своего мужа с огнестрельным ранением головы.

Военный журналист

Дмитрий Тымчук родился 27 июня 1972 года в российском городе Чита. Его отец был офицером советских войск и проходил службу в Германии, поэтому Дмитрий Тымчук провел там детство. В юности жил в Бердичеве Житомирской области. Закончил Бердичевский политехнический колледж, а в 1995 году — факультет военной журналистики Львовского военно-политического училища.

В 1995—1997 годах проходил службу в войсках противовоздушной обороны.

В 1997—2000 годах работал в штабе Нацгвардии Украины.

В 2000—2012 годах работал в разных структурных подразделениях Минобороны.

С 2008 года был главным редактором интернет-проекта Флот-2017 и руководителем общественной организации Центр военно-политических исследований.

Координатор Информационного сопротивления и народный депутат

С марта 2014 года Дмитрий Тымчук стал координатором группы Информационное сопротивление, детально освещавшей события в Крыму, российскую агрессию на Донбассе, сепаратистские выступления и российскую диверсионную деятельность в Украине.

Благодаря активности группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук стал одним из самых популярных пользователей Facebook в Украине — на его страницу подписаны более 268 тысяч человек.

На внеочередных выборах в Раду в 2014 году Тымчук был избран народным депутатом по списку Народного фронта. С декабря 2014 года был членом Комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

НВ

Теги:   Информационное Сопротивление. Дмитрий Тымчук

Спецтема   Погиб Дмитрий Тымчук

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