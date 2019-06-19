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Огнестрельное ранение головы: глава Нацполиции сообщил обстоятельства гибели Тымчука‏

Сегодня, 14:47
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Огнестрельное ранение головы: глава Нацполиции сообщил обстоятельства гибели Тымчука‏ - фото

kyiv.npu.gov.ua

В момент гибели Тымчук был в квартире не один

Глава Национальной полиции Сергей Князев рассказал об обстоятельствах гибели народного депутата Дмитрия Тымчука.

По словам Князева, у Тымчука предварительно огнестрельное ранение головы.

«Есть ряд рабочих версий, среди которых возможно несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. А также версии криминального характера в том числе будут рассматриваться», — отметил он.

Также Князев сообщил, что в момент гибели Тымчук находился в квартире не один.

«Сейчас собираются показания гражданки, которая присутствовала в это время в квартире, а также соседей», — добавил Князев.

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Освещал российскую агрессию. Что известно о погибшем нардепе от Народного фронта Дмитрии Тымчуке

Ранее стало известно, что в Киеве нашли мертвым нардепа от Народного фронта Дмитрия Тымчука.

По словам депутата от НФ Антона Геращенко, Тымчук смертельно ранил себяво время чистки наградного пистолета.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил, что среди версий следствия, в частности, убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

Дмитрий Тымчук координировал группу Информационное сопротивление, руководил общественной организацией Центр военно-политических исследований.

Стал широко известен благодаря освещению аннексии Россией Крыма, а также агрессии РФ на Донбассе. Регулярно информировал о ситуации на оккупированных территориях.

Теги:   Сергей Князев Дмитрий Тымчук

Спецтема   Погиб Дмитрий Тымчук

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