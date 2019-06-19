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В Киеве погиб нардеп Дмитрий Тымчук — СМИ

Сегодня, 13:15
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В Киеве погиб нардеп Дмитрий Тымчук — СМИ - фото

Dmitry Tymchuk/Facebook

Дмитрий Тымчук

В среду, 19 июня, в Киеве погиб координатор группы Информационное сопротивление, нардеп от Народного фронта Дмитрий Тымчук, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, предварительной рабочей версией следствия является то, что Тымчук застрелился при чистке наградного оружия — пистолета.

О гибели нардепа также сообщает Telegram канал The Newsroom.

«Депутат от Народного фронта Дмитрий Тымчук умер от огнестрельного ранения в голову. Это подтверждают наши источники в правоохранительных органах», — говорится в сообщении.

Дмитрий Тымчук — военный и политический журналист, подполковник запаса координатор группы Информационное сопротивление, руководитель общественной организации Центр военно-политических исследований. Депутат Верховной рады Украины VIII созыва от Народного фронта.

Теги:   Дмитрий Тымчук

Спецтема   Погиб Дмитрий Тымчук

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