В Киеве погиб нардеп Дмитрий Тымчук — СМИ Сегодня, 13:15 Цей матеріал також доступний українською Dmitry Tymchuk/Facebook Дмитрий Тымчук Dmitry Tymchuk/Facebook

В среду, 19 июня, в Киеве погиб координатор группы Информационное сопротивление, нардеп от Народного фронта Дмитрий Тымчук, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, предварительной рабочей версией следствия является то, что Тымчук застрелился при чистке наградного оружия — пистолета.

О гибели нардепа также сообщает Telegram канал The Newsroom.

«Депутат от Народного фронта Дмитрий Тымчук умер от огнестрельного ранения в голову. Это подтверждают наши источники в правоохранительных органах», — говорится в сообщении.

Дмитрий Тымчук — военный и политический журналист, подполковник запаса координатор группы Информационное сопротивление, руководитель общественной организации Центр военно-политических исследований. Депутат Верховной рады Украины VIII созыва от Народного фронта.