Чистил наградной пистолет. Геращенко подтвердил смерть нардепа Тымчука Сегодня, 13:37 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Тымчук/Facebook Тымчук был дома с женой Дмитрий Тымчук/Facebook

Народный депутат Антон Геращенко подтвердил смерть своего коллеги Дмитрия Тымчука.

«Час назад, у себя дома, во время чистки наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук», — написал он.

На месте гибели работает следственно-оперативная группа полиции.

В комментарии 112 Украина он добавил, что жена Тымчука позвонила в скорую и полицию.

«Она сообщила о том, что ее муж чистил дома наградной пистолет, при чистке оружия нанес себе смертельное ранение. К приезду бригады скорой помощи мой друг Дмитрий Тымчук, к сожалению, уже скончался», — добавил Геращенко.

Ранее СМИ сообщили о смерти нардепа от Народного фронта Дмитрия Тымчука.

Дмитрий Тымчук — военный и политический журналист, подполковник запаса координатор группы Информационное сопротивление, руководитель общественной организации Центр военно-политических исследований. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от Народного фронта.