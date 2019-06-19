Чистил наградной пистолет. Геращенко подтвердил смерть нардепа Тымчука
Народный депутат Антон Геращенко подтвердил смерть своего коллеги Дмитрия Тымчука.
«Час назад, у себя дома, во время чистки наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук», — написал он.
На месте гибели работает следственно-оперативная группа полиции.
В комментарии 112 Украина он добавил, что жена Тымчука позвонила в скорую и полицию.
«Она сообщила о том, что ее муж чистил дома наградной пистолет, при чистке оружия нанес себе смертельное ранение. К приезду бригады скорой помощи мой друг Дмитрий Тымчук, к сожалению, уже скончался», — добавил Геращенко.
Ранее СМИ сообщили о смерти нардепа от Народного фронта Дмитрия Тымчука.
Дмитрий Тымчук — военный и политический журналист, подполковник запаса координатор группы Информационное сопротивление, руководитель общественной организации Центр военно-политических исследований. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от Народного фронта.