СМИ выяснили, с кем партия Порошенко пойдет на выборы в Раду Сегодня, 08:25 7399 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко via Facebook Партию Порошенко ждет существенное обновление Петр Порошенко via Facebook

Блок Петра Порошенко 31 мая проведет большой съезд, на котором будет представлена обновленная партия с новым руководством, с большим представительством общественности, волонтеров и добровольцев.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники, помимо смены названия на Европейская Солидарность изменения коснутся и областных парторганизаций, большинство из которых получит новых руководителей.



По словам собеседника издания, пока неизвестно, кто станет главным политтехнологом их кампании, но отметил, что это, скорее всего, не будет Игорь Грынив, который работал с Порошенко во время его двух президентских кампаний.

Список партии на парламентских выборах, скорее всего, возглавит сам Петр Порошенко, но собеседники в партии не исключают, что он откажется от депутатского мандата.

Из соцопроса группы Рейтинг, проведенного в середине мая, следует, что за БПП готовы проголосовать 9% респондентов из числа определившихся. Отталкиваясь от этих цифр, по спискам БПП может зайти примерно 25−30 человек.

«Мы планируем, чтобы первую пятерку, кроме Порошенко, сформировали новые люди. И с десятого по тридцатое место будет еще почти двадцать новых людей. С большой долей вероятности у нас в списке также будет Сергей Кривонос (генерал, заместитель секретаря СНБО, — ред.)», — отметил собеседник.

Что же касается тех, кто будет баллотироваться в списке партии, их отберут в ходе праймериз на базе общественной организации Солидарна справа громад.

В первой десятке списка Европейской солидарности, по информации РБК-Украина, будет и спикер Верховной Рады Андрей Парубий. По словам собеседников и в БПП, и в Народном фронте, вместе с партией Порошенко на выборы пойдет еще около десятка выходцев из НФ, близких к Парубию. Одна часть из них будет в списке Солидарности, другая часть будет баллотироваться в мажоритарных округах.

Существенно увеличить свою фракцию в следующем парламенте в партии Порошенко планируют как раз за счет победы в мажоритарных округах. Многие народные депутаты от БПП-Солидарность, прошедшие в Раду по спискам, в том числе все руководство партии, пойдут в следующий парламент по округам. Это во многом объясняет категоричную позицию БПП во время голосования за инициативу президента Зеленского об отмене мажоритарки.

В то же время мэр Киева и пока еще формальный глава БПП-Солидарность Виталий Кличко хочет возобновить политическую деятельность своей партии УДАР и повести ее на парламентские выборы отдельно от партии Порошенко.

В то же время, по словам собеседника в команде Порошенко, мажоритарщики из Западной Украины, ранее представлявшие группу УДАР в БПП, на нынешних парламентских выборах будут баллотироваться от Солидарности.

Также о намерениях участвовать в выборах отдельно от БПП заявил премьер-министр Владимир Гройсман, который планирует вести в парламент партию Украинская стратегия.