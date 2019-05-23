Без Самопомочи и Вакарчука. На досрочных выборах в Раду проходят пять партий — опрос Вчера, 13:14 13042 Цей матеріал також доступний українською Valentyn Ogirenko/Reuters Согласно опросу, партия Ляшко тоже не проходит в Раду Valentyn Ogirenko/Reuters

Если бы досрочные выборы в Верховную Раду состоялись бы в ближайшее воскресенье, то в парламент могли бы пройти пять партий.

Таковы результаты роллингового исследования, проведенного Центром Социальный мониторинг и Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко, пишет Интерфакс-Украина.

Партию Слуга народа готовы поддержать 39,9% украинцев среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

За Оппозиционную платформу — За життя готовы проголосовать 11,2% украинцев, за Блок Петра Порошенко Солидарность — 9,9%, за ВО Батькивщина — 9,6%, за партии Сила и честь Игоря Смешко — 5,7%.

Остальные партии не проходят барьер в 5%.

Гражданская позиция Анатолия Гриценко набирает 4,3%, Оппозиционный блок — 3,2%, партия Святослава Вакарчука Голос — 3%, Радикальная партия Олега Ляшко — 2,8%. Объединение Самопомич — 2%.

Остальные партии набирают менее 2% голосов избирателей.

Роллинговое исследование предусматривает проведение учредительного опроса и периодических обновлений базы данных опроса путем замены части анкет на более новые. Волна роллинга — временной промежуток сбора новых данных для обновления базы.

Учредительный опрос прошел 15−19 мая. Был опрошен 2121 респондент во всех регионах Украины.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Cпикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвал внеочередное заседание на 22 мая.

Указ вступил в силу 23 мая.