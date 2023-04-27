«Это беспредел». Роман Костенко — об аресте экс-разведчика Червинского, Вагнергейте и авантюрах в спецслужбах. Интервью NV

27 апреля, 18:44
NV Премиум
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Роман Костенко, народный депутат Украины (Фото:Роман Костенко / Facebook)

Роман Костенко, народный депутат Украины (Фото:Роман Костенко / Facebook)

Автор: Дмитрий Тузов

21 апреля СБУ сообщила бывшему и.о. командира одной из воинских частей, экс-разведчику Роману Червинскому о подозрении в превышении власти или служебных полномочий из-за массированного удара РФ по аэродрому Канатово в Кировоградской области.

Его будут содержать под стражей два месяца, права внесения залога суд ему не предоставил.

В материалах дела говорится, что Червинский вместе с другими людьми решил самовольно провести спецоперацию по захвату самолета ВКС РФ, пилот которого якобы согласился перейти на сторону Украины. По версии следствия, «операция» проходила без согласования с государственными органами и вопреки замечаниям СБУ.

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Исследованием этой истории занимались в Bellingcat. Журналист-расследователь Христо Грозев заявил, что «разоблаченная» ФСБ России «операция по угону российских самолетов на самом деле была сложной игрой бывших украинских оперативников и российской спецслужбы». В то же время Грозев назвал ее «одной из самых безумных контр-контрразведывательных операций всех времен».

Что происходит вокруг Червинского, Radio NV выясняло у секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко.

Теги:   Николаев Интервью NV Служба безопасности Украины (СБУ) Самолеты Николаевская область Украинская разведка ГУР Похищение Радио NV Роман Костенко Дмитрий Марченко Сергей Кривонос Война России против Украины Виталий Ким Роман Червинский

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