«Безумная контр-контрразведывательная операция». Христо Грозев рассказал, что стоит за историей ФСБ о попытке Украины «угнать самолеты» 25 июля, 16:44 Христо Грозев (Фото:European Press Prize 2019 / скриншот)

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что «разоблаченная» ФСБ России «операция украинской разведки» по угону российских самолетов на самом деле была сложной игрой украинской и российской спецслужб.

ФСБ страны-агрессора в понедельник, 25 июля, распространила заявление о том, что украинская разведка готовила операцию по угону российских военных самолетов, которую удалось «сорвать». В ФСБ утверждают, что сотрудники ГУР Министерства обороны пытались завербовать российских военных летчиков, чтобы те увели самолеты на украинские аэродромы, в обмен на «денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран ЕС».



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Российские пропагандисты объявили, что к «операции» был причастен Христо Грозев. В сюжете кремлевского канала Россия 24 показали фрагмент переписки и заявили, что Грозев якобы нашел двух курьеров, которые должны были передать деньги согласившемуся на угон российскому летчику. Штурмана самолета якобы должны были отравить клофелином.

В комментарии Радио Свобода Христо Грозев заявил, что не участвовал ни в каких операциях спецслужб. Он объяснил, что Bellingcat снимала документальный фильм-расследование о том, как украинские спецслужбы и ФСБ ведут игру, пытаясь обмануть друг друга. По словам журналиста, расследование должны скоро опубликовать.

У себя в Twitter Грозев рассказал подробности «операции», которую назвал «одной из самых безумных контр-контрразведывательных операций всех времен».



«Традиционно сочетая сфальсифицированные „доказательства“ с вольно интерпретированными фактами, ФСБ также обвинила меня лично в причастности к заговору по захвату самолетов (на фото: полностью сфальсифицированное сообщение, конечно же, у меня никогда не было британского номера)», — написал он.

По словам расследователя, на самом деле операция была серьезной ошибкой для ФСБ, в ходе которой были непреднамеренно раскрыты личности десятков российских офицеров контрразведки, их методы работы и агенты под прикрытием.

Грозев напомнил, что в апреле 2022 года в Украине приняли закон о вознаграждении за добровольную передачу ВСУ боевой техники государства-агрессора. Он сообщил, что украинские спецслужбы решили обратиться к российским летчикам с предложением, основанным на этом законе, — тогда же об этой инициативе узнала команда Bellingcat и начала снимать документальный фильм.

Нескольким российским пилотам прислали видео с «доказательствами доступа» к их самолетам. Грозев обратил внимание, что ФСБ выдает эти видео за «контролируемые утечки», при этом размывая внутреннюю часть кабины самолета.

По данным журналиста, «переговоры» между украинскими вербовщиками и пилотами начались, как и ожидалось, но их тон быстро сменился — можно было предположить, что пилоты больше не говорили за себя, а, вероятно, выполняли указания военной контрразведки ФСБ. Очевидное доказательство этому появилось, когда один из российских пилотов внезапно заявил, что хочет вывезти из страны не свою жену, а «любовницу».

Грозев рассказал, что примерно за пять минут смог выяснить, что «любовница» пилота работает на ФСБ, и что украинцы тоже это поняли. Журналист также выяснил, что все время переговоров ее «парня» с украинской стороной «любовница» разговаривала с офицером военной контрразведки ФСБ.

Еще одно доказательство участия ФСБ появилось, когда один из пилотов внезапно попросил у украинской стороны совета, как усыпить своего второго пилота, пишет журналист.

«В этот момент мне стало очевидно, что изначальная операция закончилась и превратилась в двойную „оперативную игру“, в которой обе стороны пытались получить максимум информации от другой, при этом скармливая ей максимум дезинформации», — заявил Грозев.

По данным расследователя, украинская сторона начала передавать «пилотам», а в их лице ФСБ, фейковые карты дислокации ПВО и дезинформацию о взлетно-посадочных полосах, а «пилоты» — свои карты снижения и захода на посадку, вероятно, тоже фейковые. Украинским спецслужбам даже удалось убедить ФСБ отправить жену одного из пилотов вместе с командой ФСБ на хвосте в Минск на обещанную «встречу» с украинскими кураторами, после чего ФСБ зря прождала четыре дня.

Грозев сообщил, что «игра» спецслужб закончилась, когда ФСБ, очень хотевшая установить личности украинских агентов, поняла, что ни на одну из предложенных встреч никто не придет, а украинская сторона — что, вероятно, не свяжется с настоящим пилотом.

«Мы все равно собираемся закончить безумный фильм, несмотря на неожиданную концовку (пока)», — добавил он.

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