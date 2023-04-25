Обстрел аэродрома Канатово. Суд избрал меру пресечения для офицера Червинского 25 апреля, 19:49 Последствия удара РФ по аэродрому Канатово в июле 2022 года (Фото:СБУ)

Бывшему и.о командира одной из частей Сил спецоперации Роману Червинскому, задержанному накануне СБУ по делу о ракетном обстреле РФ аэродрома Канатово, избрали меру пресечения в виде заключения под стражей на два месяца без права внесения залога.



Об этом сообщает Суспільне.

Накануне его задержали по подозрению в превышении служебных полномочий по делу о ракетных обстрелах аэродрома Канатово летом 2022 года.

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Заседание проходило в закрытом режиме. Сторона защиты заявила, что Червинского незаконно задержали и арестовали. Адвокаты будут подавать апелляцию на решение суда.

Ранее глава СБУ Василий Малюк обвинил Червинского в том, что он «скрывается от следствия, не приходит на допросы и даже отсутствует по месту жительства». По его словам, военнослужащий почти восемь месяцев не появляется на службе, поэтому «фактически дезертир».

СБУ 21 апреля сообщила полковнику ВСУ Червинскому о подозрении по ч.5 ст. 426−1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) из-за массированного удара РФ по аэродрому Канатово в Кировоградской области 23 июля 2022 года.

Это произошло после того, как он вместе с другими лицами самовольно решили провести «спецоперацию» — завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины.



В результате удара погиб командир части, 17 защитников получили ранения. Украина потеряла два боевых истребителя, а взлетная полоса и другая техника и здания серьезно пострадали.



Украинская правда 20 апреля опубликовала материал, в котором сказано, что Червинский — участник операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, который после резонанса публично заявлял об угрозах.

По данным УП, аэродром Канатово как место встречи российского самолета предложил российский пилот Носенко, с которым, как утверждается, вели переговоры участники операции. До событий июля 2022 года аэродром уже обстреливали российские оккупанты, пишет УП.

Бывший генпрокурор Юрий Луценко рассказывал, что Роман Червинский руководил операцией по задержанию ключевого свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха, которого передали России в рамках обмена пленными в сентябре 2019 года.