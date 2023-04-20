Россия нанесла массированный удар по аэродрому в Кировоградской области из-за действий отдельных военных — СБУ 20 апреля, 15:42 СБУ (Фото:СБУ / Facebook)

Массированный ракетный удар российских оккупантов по аэродрому Канатово в Кировоградской области 23 июля 2022 года мог произойти из-за действий отдельных военнослужащих, сообщает СБУ в четверг, 20 апреля.

По версии следствия, некоторые военные решили провести «спецоперацию» по захвату самолета ВКС РФ, пилот которого якобы согласился перейти на сторону Украины. «Операция» проходила без согласования с государственными органами и вопреки замечаниям СБУ. В спецслужбе заявили, что в ходе этой «операции» Россия получила данные о размещении военнослужащих Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов и смогла нанести удар по аэродрому Канатово.



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В результате ракетного удара погиб командир части, 17 защитников были ранены. Украина потеряла два боевых истребителя, а взлетная полоса и другая техника и здания серьезно пострадали.

«Действия отдельных военнослужащих, которые привели к тяжелым последствиям, гибели и ранению украинских защитников и навредили обороноспособности страны, требуют соответствующей правовой оценки», — заявили в СБУ.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст. 111 (госизмена) и ч. 5 ст. 426−1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) УК Украины.

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