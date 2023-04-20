Россия нанесла массированный удар по аэродрому в Кировоградской области из-за действий отдельных военных — СБУ

20 апреля, 15:42
Поделиться:
СБУ (Фото:СБУ / Facebook)

СБУ (Фото:СБУ / Facebook)

Массированный ракетный удар российских оккупантов по аэродрому Канатово в Кировоградской области 23 июля 2022 года мог произойти из-за действий отдельных военнослужащих, сообщает СБУ в четверг, 20 апреля.

По версии следствия, некоторые военные решили провести «спецоперацию» по захвату самолета ВКС РФ, пилот которого якобы согласился перейти на сторону Украины. «Операция» проходила без согласования с государственными органами и вопреки замечаниям СБУ. В спецслужбе заявили, что в ходе этой «операции» Россия получила данные о размещении военнослужащих Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов и смогла нанести удар по аэродрому Канатово.

Видео дня

В результате ракетного удара погиб командир части, 17 защитников были ранены. Украина потеряла два боевых истребителя, а взлетная полоса и другая техника и здания серьезно пострадали.

«Действия отдельных военнослужащих, которые привели к тяжелым последствиям, гибели и ранению украинских защитников и навредили обороноспособности страны, требуют соответствующей правовой оценки», — заявили в СБУ.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст. 111 (госизмена) и ч. 5 ст. 426−1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) УК Украины.

Новость дополняется…

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Уголовное дело Кировоградская область Государственная измена Война России против Украины Ракетный удар

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X