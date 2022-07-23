Атака на Кировоградскую область. Количество раненых возросло до 16, электроснабжение уже возобновили — ОВА

23 июля, 15:32
В общей сложности Россия выпустила по Кировоградской области 13 ракет (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

В общей сложности Россия выпустила по Кировоградской области 13 ракет (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Число раненых в результате ракетного удара армии РФ недалеко от Кропивницкого возросло до 16.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Он рассказал, что всего оккупанты выпустили 13 ракет — восемь ракет Калибр морского базирования и пять ракет Х-22 с самолета Ту-22М3. Они попали в военный аэродром Канатово и один из объектов Укрзализныци.

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«Имеем сейчас точную информацию о трех погибших и 16 раненых. Среди жертв один военный и двое работников ведомственной охраны. Медики начали сразу оказывать всю необходимую помощь. Жизни раненых ничего не угрожает», — сказал Райкович.

Спасательные и пиротехнические службы оперативно приступили к работе. Аварийные бригады облэнерго достаточно быстро возобновили электроснабжение, рассказал глава Кировоградской ОВА. По его словам, свет и вода в Кропивницком уже везде появились.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Кировоградская область Ракетные удары Кропивницкий Война России против Украины

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