Обстрел аэродрома Канатово. СБУ задержала офицера Червинского, организовавшего «операцию» по захвату самолета РФ 24 апреля, 13:58 Последствия удара РФ по аэродрому Канатово в июле 2022 года (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала бывшего и.о. командира одной из частей Сил спецоперации Романа Червинского по делу о массированном ударе РФ по аэродрому Канатово в Кировоградской области.



Об этом сообщили источники NV в правоохранительных органах.



Червинского, который, по данным следователей, самовольно организовал «операцию» по захвату российского самолета, задержали в Тернопольские области в понедельник утром, 24 апреля.

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Суд должен избрать ему меру пресечения завтра, 25 апреля.

Ранее глава СБУ Василий Малюк обвинил Червинского в том, что он «скрывается от следствия, не приходит на допросы и даже отсутствует по месту жительства». По его словам, военнослужащий почти восемь месяцев не появляется на службе, поэтому «фактически дезертир».

СБУ 21 апреля сообщила полковнику ВСУ Червинскому о подозрении по ч.5 ст. 426−1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) из-за массированного удара РФ по аэродрому Канатово в Кировоградской области 23 июля 2022 года.

Это произошло после того, как он вместе с другими лицами самовольно решили провести «спецоперацию» — завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины.



В результате удара погиб командир части, 17 защитников получили ранения. Украина потеряла два боевых истребителя, а взлетная полоса и другая техника и здания серьезно пострадали.



Украинская правда 20 апреля опубликовала материал, в котором сказано, что Червинский — участник операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, который после резонанса публично заявлял об угрозах.

По данным УП, аэродром Канатово как место встречи российского самолета предложил российский пилот Носенко, с которым, как утверждается, вели переговоры участники операции. До событий июля 2022 года аэродром уже обстреливали российские оккупанты, пишет УП.

Бывший генпрокурор Юрий Луценко рассказывал, что Роман Червинский руководил операцией по задержанию ключевого свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха, которого передали России в рамках обмена пленными в сентябре 2019 года.