СБУ вызывала Авакова, Яценюка и Турчинова на допросы по «угольному делу»

25 мая, 12:36
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Повестки СБУ на имена политиков датированы 19 мая (Фото:СБУ)

Повестки СБУ на имена политиков датированы 19 мая (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины вызывала на допрос по так называемому «угольному делу» целый ряд украинских политических деятелей.

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Соответствующие повестки на 19 мая были обнародованы на сайте ведомства.

На допросы были вызваны:

  • экс-министр внутренних дел Арсен Аваков,
  • бывший секретарь СНБО Александр Турчинов,
  • экс-премьер-министр, лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк,
  • генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
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Как уточнил в комментарии Интерфакс-Украина спикер СБУ Артем Дехтяренко, фигуранты в назначенную дату на допрос не явились.

По его словам, они проходят в качестве свидетелей и будут вызваны повторно 30 мая.

23 мая СБУ обнародовала видео, на котором задержанный по подозрению в государственной измене прокремлевский народный депутат Виктор Медведчук заявил о причастности пятого президента Петра Порошенко к закупке угля в ОРДЛО и выводу нефтепровода из госсобственности.

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Медведчук сообщил, в схеме закупок угля была задействована «фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами и правоохранителями».

В партии Европейская солидарность, лидером которой является Порошенко, это назвали информационной диверсией в интересах РФ.

В так называемом «угольном деле» Порошенко является подозреваемым с 20 декабря 2021 года. Оно касается поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах.

По версии следствия, он использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были расторгнуты, а затем по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных территорий, таким образом «поставив Украину в энергетическую зависимость от РФ и подконтрольных ей предводителей псевдореспублик».

6 января Печерский суд арестовал все личное имущество Порошенко, в том числе акции в ряде частных компаний.

В Евросолидарности заявили, что подозрение является политически мотивированным, и обвинили президента Владимира Зеленского в преследовании оппозиции. Сам Порошенко обвинил Зеленского и бизнесмена Игоря Коломойского в организации и заказе уголовного дела против него.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Петр Порошенко Александр Турчинов Арсений Яценюк Арсен Аваков Уголь Виктор Медведчук

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