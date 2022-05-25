СБУ вызывала Авакова, Яценюка и Турчинова на допросы по «угольному делу» 25 мая, 12:36 Цей матеріал також доступний українською Повестки СБУ на имена политиков датированы 19 мая (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины вызывала на допрос по так называемому «угольному делу» целый ряд украинских политических деятелей.

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Соответствующие повестки на 19 мая были обнародованы на сайте ведомства.

На допросы были вызваны:

экс-министр внутренних дел Арсен Аваков,

бывший секретарь СНБО Александр Турчинов,

экс-премьер-министр, лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк,

генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.



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Как уточнил в комментарии Интерфакс-Украина спикер СБУ Артем Дехтяренко, фигуранты в назначенную дату на допрос не явились.

По его словам, они проходят в качестве свидетелей и будут вызваны повторно 30 мая.

23 мая СБУ обнародовала видео, на котором задержанный по подозрению в государственной измене прокремлевский народный депутат Виктор Медведчук заявил о причастности пятого президента Петра Порошенко к закупке угля в ОРДЛО и выводу нефтепровода из госсобственности.

Медведчук сообщил, в схеме закупок угля была задействована «фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами и правоохранителями».

В партии Европейская солидарность, лидером которой является Порошенко, это назвали информационной диверсией в интересах РФ.

В так называемом «угольном деле» Порошенко является подозреваемым с 20 декабря 2021 года. Оно касается поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах.

По версии следствия, он использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были расторгнуты, а затем по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных территорий, таким образом «поставив Украину в энергетическую зависимость от РФ и подконтрольных ей предводителей псевдореспублик».

6 января Печерский суд арестовал все личное имущество Порошенко, в том числе акции в ряде частных компаний.

В Евросолидарности заявили, что подозрение является политически мотивированным, и обвинили президента Владимира Зеленского в преследовании оппозиции. Сам Порошенко обвинил Зеленского и бизнесмена Игоря Коломойского в организации и заказе уголовного дела против него.

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