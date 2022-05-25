СБУ вызывала Авакова, Яценюка и Турчинова на допросы по «угольному делу»
Повестки СБУ на имена политиков датированы 19 мая (Фото:СБУ)
Служба безопасности Украины вызывала на допрос по так называемому «угольному делу» целый ряд украинских политических деятелей.
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Соответствующие повестки на 19 мая были обнародованы на сайте ведомства.
На допросы были вызваны:
- экс-министр внутренних дел Арсен Аваков,
- бывший секретарь СНБО Александр Турчинов,
- экс-премьер-министр, лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк,
- генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
Как уточнил в комментарии Интерфакс-Украина спикер СБУ Артем Дехтяренко, фигуранты в назначенную дату на допрос не явились.
По его словам, они проходят в качестве свидетелей и будут вызваны повторно 30 мая.
Медведчук сообщил, в схеме закупок угля была задействована «фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами и правоохранителями».
В партии Европейская солидарность, лидером которой является Порошенко, это назвали информационной диверсией в интересах РФ.
В так называемом «угольном деле» Порошенко является подозреваемым с 20 декабря 2021 года. Оно касается поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах.
По версии следствия, он использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были расторгнуты, а затем по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных территорий, таким образом «поставив Украину в энергетическую зависимость от РФ и подконтрольных ей предводителей псевдореспублик».
6 января Печерский суд арестовал все личное имущество Порошенко, в том числе акции в ряде частных компаний.
В Евросолидарности заявили, что подозрение является политически мотивированным, и обвинили президента Владимира Зеленского в преследовании оппозиции. Сам Порошенко обвинил Зеленского и бизнесмена Игоря Коломойского в организации и заказе уголовного дела против него.
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