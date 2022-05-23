«Информационная диверсия в интересах РФ». В Евросолидарности отреагировали на обвинения Медведчука в адрес Порошенко 23 мая, 13:34 Цей матеріал також доступний українською Медведчук заявил о причастности Порошенко к закупке угля в ОРДЛО и выводу нефтепровода из госсобственности (Фото:Петр Порошенко/Facebook)

Обвинения пророссийского нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука в адрес пятого президента Украины Петра Порошенко являются очевидной информационной диверсией в интересах России, заявили в Евросолидарности.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Там отметили, что нарушение внутриполитического единства сегодня будет работать не на украинские интересы.

«Медведчук, спасающий свою шкуру от ответственности за свою антиукраинскую деятельность, готов „заявлять“ во что бы то ни стало. Это далеко не первые „сенсационные“ показания против Порошенко, их уже давали Портнов, Деркач, Онищенко, Жвания, Кузьмин и другие российские агенты. Нет сомнений, что слова о Порошенко Медведчуку написали заказчики, потому и читал он их с суфлера. „Оплатой“ за эти „свидетельства“ был перевод в лучшие условия пребывания и обещания обмена», — сообщили в пресс-службе политической партии.

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В Евросолидарности также заявили, что на Банковой нарушают принцип внутриполитического единства в сложный для страны период. Сообщение СБУ там назвали ярким «политически мотивированным роликом с псевдосвидетельствами Медведчука».

«Этого принципа Европейская Солидарность придерживается с 24 февраля. Мы и дальше настаиваем на том, что публичная дискуссия между властью и оппозицией вернуться на повестку может не раньше, чем завершится война. Сегодня же должны совместно работать на победу. У нас есть ответы на все вопросы. В то время как у власти точно нет ответов на вопросы, которые есть у общества», — добавили в партии.

Политическая сила также призвала власть сохранять внутреннее единство «как залог победы».

«Враг не Порошенко, враг — путин. Война ясно показала, кто есть кто: кто боролся и борется за Украину, а кто хочет повторения вечных исторических сценариев раскола Украины изнутри. Мы государственники и убеждены: попытки разжечь в Украине внутренний конфликт играют только на руку Москве», — резюмировали там.

Утром 23 мая СБУ распространила видео, на котором Медведчук заявил о причастности Порошенко к закупке угля в ОРДЛО и выводу нефтепровода из госсобственности.

12 апреля бежавшего из-под домашнего ареста Медведчука задержали сотрудники СБУ. По данным правоохранителей, он пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.

16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога.

Позже он попросил обменять его на украинских защитников Мариуполя.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, 27 февраля стало известно, что Медведчук скрылся из-под домашнего ареста. Мера пресечения ему была избрана в «угольном деле» о госизмене.

Производство касается поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах.

Следствие считает, что в октябре 2014 года представители высшего политического руководства Российской Федерации решили привлечь к подрывной деятельности против Украины Медведчука. Он, осознавая, что самостоятельно не сможет достичь своей цели, договорился с Порошенко, который, как президент Украины, обладал необходимыми возможностями административного влияния на вертикали исполнительной и законодательной власти.

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Дело касается поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах.

По версии следствия, он использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были расторгнуты, а затем по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных территорий, таким образом «поставив Украину в энергетическую зависимость от РФ и подконтрольных ей предводителей псевдореспублик».



6 января Печерский суд арестовал все личное имущество Порошенко, в том числе акции в ряде частных компаний.

В Евросолидарности заявили, что подозрение является политически мотивированным, и обвинили президента Владимира Зеленского в преследовании оппозиции. Сам Порошенко обвинил Зеленского и бизнесмена Игоря Коломойского в организации и заказе уголовного дела против него.



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