Медведчук заявил о причастности Порошенко к закупке угля в ОРДЛО и выводу нефтепровода из госсобственности — СБУ 23 мая, 10:14 Цей матеріал також доступний українською Serhii Nuzhnenko/Reuters

Нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил о причастности лидера Евросолидарности Петра Порошенко к закупке угля в ОРДЛО и выводу нефтепровода из госсобственности.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По данным ведомства, задержанный по подозрению в госизмене Медведчук в ходе допроса рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода Самара — Западное направление для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива.

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Пророссийский нардеп также детализировал роль в ней бывшего президента Украины Петра Порошенко. Мечедведчук утверждает, что он не только обратился к нему с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

«Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту — собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий… Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества — все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко», — заявил Медведчук.

Он также подчеркнул, то вопросами трубопровода занимался по просьбе экс-президента.

«За год работы трубопровод заработал для его владельцев вдвое больше средств, чем было вложено в его выкуп — до 42 млн долларов США. А с мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась», — добавил задержанный.

Медведчук также сообщил детали отладки в 2014—2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины с ОРДЛО.

«В этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами, стражами порядка и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему», — сказал он.

В СБУ отметили, что задержанный назвал конкретные фамилии высокопоставленных чиновников, причастных к нанесению ущерба интересам нашего государства — это бывшие чиновники, бывшее управление Нацбанка, народные депутаты и представители правоохранительных структур.

По данным СБУ, с Медведчуком продолжаются следственные действия, чтобы установить все факты, обстоятельства, организаторов и участников совершаемых преступлений.

12 апреля бежавшего из-под домашнего ареста Медведчука задержали сотрудники СБУ. По данным правоохранителей, он пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.

16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, 27 февраля стало известно, что Медведчук скрылся из-под домашнего ареста. Мера пресечения ему была избрана в «угольном деле» о госизмене.

Производство касается поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах.

Следствие считает, что в октябре 2014 года представители высшего политического руководства Российской Федерации решили привлечь к подрывной деятельности против Украины Медведчука. Он, осознавая, что самостоятельно не сможет достичь своей цели, договорился с Порошенко, который, как президент Украины, обладал необходимыми возможностями административного влияния на вертикали исполнительной и законодательной власти.

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Дело касается поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах.

По версии следствия, он использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были расторгнуты, а затем по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных территорий, таким образом «поставив Украину в энергетическую зависимость от РФ и подконтрольных ей предводителей псевдореспублик».



6 января Печерский суд арестовал все личное имущество Порошенко, в том числе акции в ряде частных компаний.



В Евросолидарности заявили, что подозрение является политически мотивированным, и обвинили президента Владимира Зеленского в преследовании оппозиции. Сам Порошенко обвинил Зеленского и бизнесмена Игоря Коломойского в организации и заказе уголовного дела против него.











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